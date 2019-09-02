Зеленский поручил провести кадровую перезагрузку в "Укравтодоре" и ряде органов госвласти до 2020

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров провести кадровую перезагрузку в Государственном агентстве автомобильных дорог "Укравтодор", а также в Государственной службе по вопросам геодезии, картографии и кадастра, Государственной службе геологии и недр, Государственной архитектурно-строительной инспекции, Государственной экологической инспекции и Государственной службе по безопасности на транспорте "Укртрансбезопасность" до 1 января 2020 года.

Об этом он сообщил на совещании с Кабмином, Верховной Радой и правоохранителями, передают Українськi Новини.

"Касательно ликвидации масштабных коррупционных схем в отдельных органах государственной власти Украины. Провести полную кадровую перезагрузку наиболее коррупционных для бизнеса и граждан органов государственной власти - это Госгеокадастр, Госгеонедра, Государственная архитектурно-строительная инспекция, Госэкоинспекция, Укртрансбезопасность, ну, и самый известный, Укравтодор", - сказал он.

Ответственными за проведение перезагрузки Зеленский назначил премьер-министра Алексея Гончарука.

Как сообщали Українськi Новини, Владимир Зеленский поручил принять закон о легализации добычи янтаря до декабря.



Также Президент поручил Кабмину внести до октября законопроект о легализации игорного бизнеса.



