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10 вересня 2019, вівторок, 08:43 86 Документ
Політика 2019-09-10T12:00:03+03:00
Українські Новини
У Зеленського посоромилися реєструвати протокол наради з прямими дорученнями спікеру і Генпрокурору

У Зеленського посоромилися реєструвати протокол наради з прямими дорученнями спікеру і Генпрокурору

Нарада в ОПУ. Фото: Апостроф
Нарада в ОПУ. Фото: Апостроф

Офіс президента України не протоколюровал питання і рішення наради президента з парламентаріями, міністрами і силовиками 2 вересня 2019 року.

Про це йдеться у відповіді Офісу на інформаційний запит Українських Новин.

"За результатами аналізу реєстраційно-довідкових баз вхідної та вихідної службової кореспонденції, запитуваний документ відсутній", - йдеться у відповіді на запит копії зазначеного протоколу наради.

Яку юридичну силу мають дані усно, але не зафіксовані і не запротокольовані доручення глави держави, в Офісі президента України не уточнили.

Як повідомлялося раніше, 2 вересня президент України Володимир Зеленський провів зустріч-нараду з керівництвом Верховної Ради, Кабміну і правоохоронців. У ході наради глава держави публічно дав ряд усних доручень. У тому числі – представникам парламенту і новому Генеральному прокурору.

Також президент доручив Кабміну почати підготовку до великої приватизації до 1 грудня провести кадрове перезавантаження у Державному агентстві автомобільних доріг "Укравтодор" та інших підприємствах до 1 січня 2020 року.

Верховній Раді було запропоновано надати президентові право затверджувати план оборони і його структуру зменшити склад Верховного суду з 200 суддів до 100 суддів уповноважити вища рада правосуддя призначати членів Вищої кваліфікаційної комісії і скоротити кількість членів ВККС з 16 до 12.

Також президент доручив Кабінету міністрів внести у Верховну Раду до 1 жовтня законопроект про легалізацію грального бізнесу, а Раді прийняти закон до грудня Кабінету Міністрів розробити законопроект про скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення і введення ринку землі до жовтня, а Верховній Раді - прийняти його до грудня, Кабміну внести у Верховну Раду до 1 жовтня законопроект щодо легалізації видобутку бурштину, а Раді - прийняти закон до грудня.

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