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02 сентября 2019, понедельник, 12:24 244
Президент 2019-09-02T14:45:06+03:00
Українські Новини
Зеленский хочет, чтобы ВСП назначал членов ВККС

Зеленский хочет, чтобы ВСП назначал членов ВККС

Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) Украины. Фото: 5.ua
Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) Украины. Фото: 5.ua

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде уполномочить высший совет правосудия назначать членов Высшей квалификационной комиссии и сократить количество членов ВККС с 16 до 12.

Об этом говорится в законопроекте Зеленского №1008 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления", зарегистрированном в Раде 29 августа, передают Українськi Новини.

Законопроект предусматривает, что в состав Высшей квалификационной комиссии судей входят двенадцать членов, которые назначаются Высшим советом правосудия по результатам конкурса сроком на четыре года.

Также согласно ему, одно и то же лицо не может осуществлять полномочия члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины два срока подряд.

Согласно действующему законодательству, в состав ВККС избираются (назначаются) 16 членов: 1) Съездом судей Украины - 8 членов из числа судей, имеющих стаж работы в должности судьи не менее десяти лет, или судей в отставке; 2) Съездом представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений - два члена ВККС; 3) Съездом адвокатов - два члена Комиссии; 4) Уполномоченным Верховной Рады по правам человека - два члена Комиссии из числа лиц, не являющихся судьями; 5) Председателем Государственной судебной администрации Украины - два члена Комиссии из числа лиц, не являющихся судьями.

Как сообщали Українськi Новини, НАБУ закрыло дело против членов ВККС, но суд не согласился и возобновил расследование.

Тем временем Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде уменьшить состав Верховного суда с 200 судей до 100 судей.

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