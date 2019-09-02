Зеленский хочет сократить состав Верховного суда на 100 судей

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде уменьшить состав Верховного суда с 200 судей до 100 судей.

Об этом говорится в законопроекте Зеленского №1008 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления", зарегистрированном в Раде 29 августа, передают Українськi Новини.

Согласно законопроекту, в состав Верховного суда входят судьи в количестве не более 100 человек.

Согласно действующему законодательству, в Верховный суд входят судьи в количестве не более 200 человек.

Как сообщали Українськi Новини, украинский юрист, специалист по конституционному праву, член Конституционной Комиссии от Украинского Хельсинского союза по правам человека, конституционный эксперт Харьковской правозащитной группы Всеволод Речицкий считает, что зарплаты судей Верховного суда неоправданно высокие.

Представитель Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук считает эффективной американскую модель Верховного суда, где действует только 9 судей.