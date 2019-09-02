подписаться на рассылку
24.95 25.3
27.5 28.1
˟
02 сентября 2019, понедельник, 11:49 206
Судебная власть 2019-09-02T14:45:07+03:00
Українські Новини
Зеленский хочет сократить состав Верховного суда на 100 судей

Зеленский хочет сократить состав Верховного суда на 100 судей

Верховный суд Украины Фото: Судова влада
Верховный суд Украины Фото: Судова влада

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде уменьшить состав Верховного суда с 200 судей до 100 судей.

Об этом говорится в законопроекте Зеленского №1008 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления", зарегистрированном в Раде 29 августа, передают Українськi Новини.

Согласно законопроекту, в состав Верховного суда входят судьи в количестве не более 100 человек.

Согласно действующему законодательству, в Верховный суд входят судьи в количестве не более 200 человек.

Как сообщали Українськi Новини, украинский юрист, специалист по конституционному праву, член Конституционной Комиссии от Украинского Хельсинского союза по правам человека, конституционный эксперт Харьковской правозащитной группы Всеволод Речицкий считает, что зарплаты судей Верховного суда неоправданно высокие.

Представитель Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук считает эффективной американскую модель Верховного суда, где действует только 9 судей.

 

Больше новостей о: Судебная реформа Судьи Верховный Суд Владимир Зеленский

Архив
Новости
Рада рассмотрит во вторник законопроект об отмене неприкосновенности 14:44
Кабмин решил проводить заседания в закрытом для СМИ режиме 14:41
В Днепропетровской области сгорело 3,2 гектара леса 14:37
Гончарук назвал ближайшие приоритеты Кабмина 14:36
Кабмин намерен проводить заседания в частично закрытом режиме, - Дубилет 14:26
больше новостей
Зеленский рассказал, о чем Богдан постоянно шепчет ему на ухо 22:17
Один не работает, второй для Украины, третий для мира: Зеленский рассказал, почему не продает самолеты 23:30
Офис Президента отказался от идеи переезда 21:42
Сын Владимира и Елены Зеленских пошел в первый класс. Фото: .instagram.com/olenazelenska_official
Сын Зеленского Кирилл сегодня пошел в 1 класс 10:23
Зеленский заявил, что если правительство не уменьшит коммуналку - с ним попрощаются 22:13
больше новостей
Депутат Власенко: заседание Комитета ВРУ, где рассматривается законопроект об отмене адвокатской монополии, незаконно 10:53
Офис Президента отказался от идеи переезда 21:42
Зеленский рассказал, о чем Богдан постоянно шепчет ему на ухо 22:17
Фарион нашла 9 ошибок в посте нового министра образования и обещает рассказывать о них лекции студентам 10:11
Зеленский призвал принять законопроект, защищающий языки и права нацменьшинств Украины 22:50
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok