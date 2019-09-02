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02 сентября 2019, понедельник, 11:35 117
Президент 2019-09-02T14:45:07+03:00
Українські Новини
Зеленский предлагает предоставить Президенту право утверждать план обороны и его структуру

Зеленский предлагает предоставить Президенту право утверждать план обороны и его структуру

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде предоставит Президенту право утверждать план обороны и его структуру.

Об этом говорится в законопроекте №1011, зарегистрированном в Раде 29 августа, передают Українськi Новини.

В частности предусмотрено, что для организации обороны государства Президент по представлению Кабинета Министров утверждает структуру плана обороны Украины и план обороны страны.

Порядок разработки план обороны определяется Кабмином.

В законопроекте также дается законодательное определение плана обороны Украины.

План обороны страны - совокупность документов, которые определяют содержание, объемы, исполнителей, порядок и сроки осуществления политических, экономических, социальных, военных, научных, научно-технических, информационных, правовых, организационных мер государства по подготовке к вооруженной защите и ее защите в случае вооруженной агрессии или вооруженного конфликта.

Соответствующие изменения предлагается внести в Закон "Об обороне".

В пояснительной записке к законопроекту, отмечается, что он разработан Министерством обороны во исполнение плана первоочередных мероприятий по введению и обеспечению правового режима военного положения в отдельных регионах Украины, утвержденного тогда Президентом - Верховным Главнокомандующим Вооруженных Сил Петром Порошенко 27 ноября 2018 года.

Предполагается, что принятие закона позволит скоординировать деятельность сил обороны и подготовить органы госвласти, местного самоуправления, системы гражданской защиты, национальной экономики к переводу с мирного на военное положение и отпору военной агрессии, ликвидации вооруженного конфликта, а также готовности населения и территории государства к обороне

Напомним, что Зеленский хочет, чтоб НАБУ и ГБР могли прослушивать любого гражданина без санкции суда.

Зеленский хочет забрать Нацгвардию у Авакова и подчинить ее себе.

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