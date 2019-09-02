Зеленский предлагает предоставить Президенту право утверждать план обороны и его структуру

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде предоставит Президенту право утверждать план обороны и его структуру.\r\nОб этом говорится в законопроекте №1011, зарегистрированном в Раде 29 августа, передают Українськi Новини.\r\nВ частности предусмотрено, что для организации обороны государства Президент по представлению Кабинета Министров утверждает структуру плана обороны Украины и план обороны страны.\r\nПорядок разработки план обороны определяется Кабмином.\r\nВ законопроекте также дается законодательное определение плана обороны Украины.\r\nПлан обороны страны - совокупность документов, которые определяют содержание, объемы, исполнителей, порядок и сроки осуществления политических, экономических, социальных, военных, научных, научно-технических, информационных, правовых, организационных мер государства по подготовке к вооруженной защите и ее защите в случае вооруженной агрессии или вооруженного конфликта.\r\nСоответствующие изменения предлагается внести в Закон "Об обороне".\r\nВ пояснительной записке к законопроекту, отмечается, что он разработан Министерством обороны во исполнение плана первоочередных мероприятий по введению и обеспечению правового режима военного положения в отдельных регионах Украины, утвержденного тогда Президентом - Верховным Главнокомандующим Вооруженных Сил Петром Порошенко 27 ноября 2018 года.\r\nПредполагается, что принятие закона позволит скоординировать деятельность сил обороны и подготовить органы госвласти, местного самоуправления, системы гражданской защиты, национальной экономики к переводу с мирного на военное положение и отпору военной агрессии, ликвидации вооруженного конфликта, а также готовности населения и территории государства к обороне\r\nНапомним, что Зеленский хочет, чтоб НАБУ и ГБР могли прослушивать любого гражданина без санкции суда.\r\nЗеленский хочет забрать Нацгвардию у Авакова и подчинить ее себе.