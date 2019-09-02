Зеленский заявил, что "мы всех победим...а если нет...то нет"

Подводя итоги сегодняшней встречи с руководством Верховной Рады, Кабмина и правоохранителей, президент Владимир Зеленский выразил уверенность в успешном взаимодействии всех ветвей власти и органов.

Зеленский заявил, что на первом заседании парламента он не увидел желания всех партий работать сообща.

"К сожалению, не все партии хотят работать ради общества, но я думаю, что мы найдем подход. А не найдем - тогда будем принимать законы сами, потому что мы обещали нашим избирателям", - сказал Зеленский.

"Я уверен, что мы все сможем работать вместе и обязательно всех победим. И даже не хочу говорить "а если нет..." - заявил он и добавил: - То... нет".

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Президент добавил: "Я уверен, что все будет хорошо".

Как сообщали Українські Новини, Зеленский со скандалом выгнал секретаря Бориспольского горсовета со встречи и сказал ему идти гулять.

А тем временем сегодня сын Зеленского пошел в "Новопечерскую школу", где год обучения стоит $13 000.