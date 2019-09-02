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02 сентября 2019, понедельник, 13:27 106
Президент 2019-09-02T14:30:03+03:00
Українські Новини
Зеленский поручил принять закон о легализации добычи янтаря до декабря

Зеленский поручил принять закон о легализации добычи янтаря до декабря

Владимир Зеленский. Скриншот видео 112.ua
Владимир Зеленский. Скриншот видео 112.ua

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров внести в Верховную Раду до 1 октября законопроект о легализации добычи янтаря, а Раде - принять закон до декабря.

Об этом он сказал на совещании, передают Українськi Новини.

Ответственными за внесение законопроекта Зеленский назначил премьер-министра Алексея Гончарука и министра финансов Оксану Маркарову.

Ответственными за принятие законопроекта до 1 декабря Зеленский определил главу фракции "Слуга народа" в парламенте Давида Арахамию и председателя Рады Дмитрия Разумкова.

Как сообщали Українські Новини, 12 августа Зеленский выступал за увольнение начальников управлений Службы безопасности Украины в Ривненской, Волынской и Житомирской областях и начальника Главного управления Национальной полиции в Житомирской области Вячеслава Печененко из-за неэффективной борьбы с незаконной добычей янтаря.

Тем временем прокуратора открыла уголовное производство по факту возможной причастности правоохранителей к незаконной добыче янтаря в Житомирской области.

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