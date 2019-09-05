Зе вводит новый налог

Кабмин Гончарука решил ввести новый налог. Это будет специальный сбор для физлиц - предпринимателей, которые занимаются IT. Он будет расти ежегодно от 1% до 5%. Новый налог премьеру нужен... чтобы обучать новых айтишников. Ждем от премьера налог на депутатов, чтобы обучать новых депутатов и на доярок, чтобы учить новых доярок. Кажется, что глупее ничего нельзя придумать, чем обложить налогом быстро развивающуюся отрасль. Но чтобы окончательно ее добить, конечно понадобится Министерство развития IT. В Украине хороший интернет, только потому что нет министерства интернета)



Зато Гончарук похвастался, что убрал в Кабмине все перегородки, мешающие ему кататься на самокате. Очевидно, что следующим шагом Гончарук снесет межэтажные перекрытия, чтобы одновременно кататься и жонглировать булавами. Это ведь круче, чем просто кататься на самокате. Как до этого не додумался Гройсман?



Зеленского поймали на публичной лжи. Скандальное заявление Богдана об отставке не зарегистрировано. Об этом сообщает в ответ на наш запрос офис Зеленского. Хотя Президент публично говорил, что вся его команда написала заявления с открытой датой, но они так же не зарегистрированы в Офисе президента. Если заявления и существуют, то хранятся в сейфе президента, чтобы достать в нужный момент. Что противоречит трудовому законодательству, хоть и является практикой многих украинских предприятий.



Богдан наконец-то получил первую зарплату за первые 100 работы на президента Зеленского. Его зарплата оказалась вдвое выше президентской. Хотя это ничто, по сравнению с бонусом Коболева, который каждый месяц в прошлом году получал бонус в размере 900 президентских зарплат. За 100 дней президентства Зеленский не высказал ни одной претензии Коболеву.



Верховный суд разрешил Минобороны тайно награждать любого гражданина огнестрельным оружием. Новый министр может смело дарить премьеру на день рождения за счет налогоплательщиков раритетный автомат Томпсона, а секретарю СНБО маузер. Именно так сделал Полторак для Яценюка и Турчинова. Верховный суд назвал это законным и разрешил Минобороны скрывать эту информацию, и не говорить кто еще из чиновников, депутатов и судей получил оружие из рук министра обороны.



Кабмин наконец-то уволил Супрун. И внес президенту представление на увольнение Кличко с должности главы КГГА. У избранного мэра останется должность городского головы, но кроме ведения сессий горсовета она имеет мало влияния на дела в столице.

Теперь главная интрига, какая будет реакция "Виталия-один_жетон_в_руки". Если он подаст в отставку, то выборы будут быстро. Если нет, то дату выборов назначит Зеленский, когда определится с кандидатом. Даже если Зе объявит досрочные выборы в Киеве, это не отменяет срочные - то есть на досрочных мэра изберут на период пока не настунут срочные выборы - в октябре следующего года.



Подростки в Киеве раскрасили в ужасный розовый цвет любимый многими киевлянами исторический фонтан Самсона на Подоле. Их поймали и теперь им грозит до 3 лет лишения свободы. Фонтан, конечно, знавал и лучшие времена – в последние он больше похож на помойку.



После небольшого похолодания теплая погода вернется в Украину, хотя теплых ночей уже больше не будет.



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