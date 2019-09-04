В четверг в Украине похолодает до +3, но местами будет +28

5 сентября в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +21…+23 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +19…+25 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью +3…+8 градусов, днем +17…+22 градуса.

В Моршине без осадков, температура ночью +8…+10 градусов, днем +20…+22 градуса.

В Трускавце без осадков, температура ночью +9…+11 градусов, днем +20…+22 градуса.

В Сваляве без осадков, температура ночью +9…+11 градусов, днем +21…+23 градуса.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, только в Сумской области местами кратковременный дождь, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +20…+26 градусов.

В центре Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, днем +20…+27 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +24…+29 градусов.

На юге Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +22…+28 градусов.

В Крыму переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +23…+28 градусов.

В Ялте местами кратковременный дождь. Температура ночью +16…+18 градусов, днем +26…+28 градусов.

4 сентября на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +22...+25 градусов; в Днепре возле Киева +21 градус.

Как сообщали Українські Новини, атмосферный фронт принесет в Украину резкое похолодание: синоптик предупредила о смене погоды.

Лето в Киеве превысило климатическую норму почти на 3 градуса.

Кроме того, согласно прогнозу погоды на месяц, сентябрь в Украине будет теплым, со второй недели ожидаются дожди.