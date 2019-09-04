В четверг в Украине похолодает до +3, но местами будет +28

5 сентября в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +21…+23 градуса.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +19…+25 градусов.В Карпатах без осадков, температура ночью +3…+8 градусов, днем +17…+22 градуса.\r\nВ Моршине без осадков, температура ночью +8…+10 градусов, днем +20…+22 градуса.\r\nВ Трускавце без осадков, температура ночью +9…+11 градусов, днем +20…+22 градуса.\r\nВ Сваляве без осадков, температура ночью +9…+11 градусов, днем +21…+23 градуса.\r\nНа севере Украины переменная облачность, без осадков, только в Сумской области местами кратковременный дождь, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +20…+26 градусов.\r\nВ центре Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, днем +20…+27 градусов.\r\nНа востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +24…+29 градусов.На юге Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +22…+28 градусов.\r\nВ Крыму переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +23…+28 градусов.\r\nВ Ялте местами кратковременный дождь. Температура ночью +16…+18 градусов, днем +26…+28 градусов.\r\n4 сентября на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +22...+25 градусов; в Днепре возле Киева +21 градус.\r\nКак сообщали Українські Новини, атмосферный фронт принесет в Украину резкое похолодание: синоптик предупредила о смене погоды.\r\nЛето в Киеве превысило климатическую норму почти на 3 градуса.\r\nКроме того, согласно прогнозу погоды на месяц, сентябрь в Украине будет теплым, со второй недели ожидаются дожди.