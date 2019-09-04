Подростков, раскрасивших в жуткий цвет Самсона на Подоле, поймали: им грозит три года тюрьмы

Полиция задержала 3 мужчин по подозрению в незаконной покраске фонтана "Самсон" в розовый цвет на Контрактовой площади в Киеве.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева, передают Українськi Новини.\r\n"На Контрактовой площади в Подольском районе столицы неизвестные разрисовывают исторический памятник архитектуры", - такое сообщение полиция получила около 1:00.\r\nПрибыв по адресу, правоохранители увидели убегающих мужчин, одного из них задержали.\r\nПри себе он имел емкость с веществом, похожим на краску, и кисточки.\r\nВпоследствии подозреваемый сообщил полиции имена своих товарищей.\r\nСледователи квалифицировали данное событие как повреждение объекта культурного наследия, поскольку скульптура-фонтан "Самсон" официально внесена в Государственный реестр недвижимых памятников Украины по категории местного значения.\r\nПолиция установила, что к этому преступлению фигуранты готовились заранее.\r\nВ своих переписках подозреваемые обсуждали план действий, а также консультировались со знакомыми, как можно избежать наказания за содеянное.\r\nУголовное производство начато по ч. 2 ст. 298 (незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия) Уголовного кодекса.\r\nСанкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, исторический фонтан Самсона на Подоле покрасили в цвет бледной фуксии.\r\nРанее на Подоле вандалы сломали нос Самсону.