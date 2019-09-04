Подростков, раскрасивших в жуткий цвет Самсона на Подоле, поймали: им грозит три года тюрьмы

Полиция задержала 3 мужчин по подозрению в незаконной покраске фонтана "Самсон" в розовый цвет на Контрактовой площади в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева, передают Українськi Новини.

"На Контрактовой площади в Подольском районе столицы неизвестные разрисовывают исторический памятник архитектуры", - такое сообщение полиция получила около 1:00.

Прибыв по адресу, правоохранители увидели убегающих мужчин, одного из них задержали.

При себе он имел емкость с веществом, похожим на краску, и кисточки.

Впоследствии подозреваемый сообщил полиции имена своих товарищей.

Следователи квалифицировали данное событие как повреждение объекта культурного наследия, поскольку скульптура-фонтан "Самсон" официально внесена в Государственный реестр недвижимых памятников Украины по категории местного значения.

Полиция установила, что к этому преступлению фигуранты готовились заранее.

В своих переписках подозреваемые обсуждали план действий, а также консультировались со знакомыми, как можно избежать наказания за содеянное.

Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 298 (незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия) Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Как сообщали Українськi Новини, исторический фонтан Самсона на Подоле покрасили в цвет бледной фуксии.

Ранее на Подоле вандалы сломали нос Самсону.