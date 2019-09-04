Кабмин уволил Супрун с должности первого замминистра здравоохранения

Кабинет Министров уволил Уляну Супрун с должности первого заместителя министра здравоохранения.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передают Українські Новини.

Супрун была назначена на должность первого заместителя министра здравоохранения с августа 2016 года.

Весь период до августа текущего года она оставалась в статусе исполняющей обязанности министра здравоохранения.

Ранее Супрун сообщила, что она и замминистра Александр Линчевский написали заявления об отставке.

Однако Гончарук не смог точно ответить, был ли уволен Линчевский.

"Супрун точно да. По-моему, Линчевский также", - сказал премьер-министр.

Как сообщали Українські Новини, 29 августа Рада утвердила новый состав Кабинета Министров.

Министром здравоохранения была назначена Зоряна Скалецкая.



Ранее бывшая министр здравоохранения Уляна Супрун заявила, что министр внутренних дел Арсен Аваков препятствует легализации канабиса.



Тем временем около двухсот человек собрались под Министерством здравоохранения, чтобы поблагодарить Ульяну Супрун за ее работу в должности и.о. министра и подарили ей биту с надписью Fight for life - Сражайся за жизнь.



