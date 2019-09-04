Гончарук похвастался, как убрал перегородки в Кабмине, чтобы свободно кататься на самокате

Кабинет Министров упростил перемещение сотрудников и посетителей по зданию правительства.\r\nОб этом говорится в сообщении на сайте Кабмина, передают Українські Новини.\r\n"Здание правительства стало открытым, исчезли перегородки между этажами", - говорится в нем.\r\nПри этом, по словам премьер-министра Алексея Гончарука, здание правительства хотят сделать максимально открытым, но с учетом соображений безопасности.\r\n"Не нужно ходить зигзагами, блуждать по лабиринтам, теперь здесь все просто и прозрачно, на самокате можно кататься свободно", - отметил премьер.\r\nПредставители СМИ также имеют доступ к зданию через упрощенную процедуру.\r\nРанее для доступа в здание правительства, представители СМИ проходили несколько этапов досмотра, однако с 4 сентября проверка документов и досмотр личных вещей проходит только при входе в здание.\r\nРанее в здании правительства действовала система многоуровневых доступов к различным этажам, которая зависела от должности работника.\r\nПри этом обычные посетители и работники могли ходить только там, где им было разрешено внутренними правилами.\r\nКак сообщали Українські Новини, Кабмин утвердил электронный документооборот с октября.\r\nТем временем Украине появилось два новых министерства, еще четыре переименовали.