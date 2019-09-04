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04 сентября 2019, среда, 19:21 712
Кабмин 2019-09-04T21:15:02+03:00
Українські Новини
Гончарук похвастался, как убрал перегородки в Кабмине, чтобы свободно кататься на самокате

Гончарук похвастался, как убрал перегородки в Кабмине, чтобы свободно кататься на самокате

Кабинет Министров упростил перемещение сотрудников и посетителей по зданию правительства.

Об этом говорится в сообщении на сайте Кабмина, передают Українські Новини.

"Здание правительства стало открытым, исчезли перегородки между этажами", - говорится в нем.

При этом, по словам премьер-министра Алексея Гончарука, здание правительства хотят сделать максимально открытым, но с учетом соображений безопасности.

"Не нужно ходить зигзагами, блуждать по лабиринтам, теперь здесь все просто и прозрачно, на самокате можно кататься свободно", - отметил премьер.

Представители СМИ также имеют доступ к зданию через упрощенную процедуру.

Ранее для доступа в здание правительства, представители СМИ проходили несколько этапов досмотра, однако с 4 сентября проверка документов и досмотр личных вещей проходит только при входе в здание.

Ранее в здании правительства действовала система многоуровневых доступов к различным этажам, которая зависела от должности работника.

При этом обычные посетители и работники могли ходить только там, где им было разрешено внутренними правилами.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин утвердил электронный документооборот с октября.

Тем временем Украине появилось два новых министерства, еще четыре переименовали.

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