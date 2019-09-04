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04 сентября 2019, среда, 14:42 540 Документ
Политика 2019-09-04T16:30:03+03:00
Українські Новини
Заявление Богдана и других сотрудников об увольнении не зарегистрированы в Офисе президента

Заявление Богдана и других сотрудников об увольнении не зарегистрированы в Офисе президента

Андрей Богдан. Фото:
Андрей Богдан. Фото: "РБК-Украина"/Виталий Носач

Глава Офиса президента Андрей Богдан официально не подавал заявление об увольнении с занимаемой должности. Не регистрировались в Офисе президента Украины и подписанные заявления других сотрудников, о чем публично заявлял Президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом говорится в ответе ОПУ на информационный запрос Українських Новин.

"Поскольку указанные заявления не зарегистрированы в регистрационно-справочной базе Офиса Президента Украины и не были поданы официально, копии их не могут быть предоставлены в порядке Закона", - говорится в ответе.

При этом в ОПУ в ответ на запрос напомнили, что существование "заявлений об увольнении" с подписями, но без дат, подтверждает сам Президент Украины.  

"Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил существование заявления об увольнении от Руководителя Офиса Президента Украины Андрея Богдана, сообщив одновременно, что такие заявления писали все ключевые люди, которые пришли с ним на должности", - говорится в ответе.

1 августа в СМИ со ссылкой на источники была опубликована копия заявления об увольнении с занимаемой должности руководителя Офиса президента Андрея Богдана. 

Позднее президент Владимир Зеленский подтвердил, что Богдан, как и другие сотрудники, действительно писал заявление об увольнении еще при приходе в Офис. Но эти заявления писались с "открытой датой", чтобы упростить саму процедуру увольнения. 

Ранее не подтвердилась еще одна информация об упрощении режима посещения здания Офиса президента. В ответе на информационный запрос Українських Новин в президентском Офисе уточнили, что вопреки появившимся в средствах массовой информации сообщениям о якобы отмене дресс-кода в Офисе Президента Украины, в здании на ул. Банковой продолжают действовать ограничения для посетителей. 

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