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04 сентября 2019, среда, 12:43 1781
Налоги 2019-09-04T12:44:03+03:00
Українські Новини
Правительство Гончарука вводит новый налог: "Специальный сбор от 1% до 5%" для подготовки IT-специалистов

Правительство Гончарука вводит новый налог: "Специальный сбор от 1% до 5%" для подготовки IT-специалистов

Кабинет Министров инициирует создание фонда IT Creative для подготовки IT-специалистов за счет специального сбора, который будет расти от 1% в 2020 году до 5% в 2024 году.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства, передают Українські Новини.

Согласно сообщению, правительство инициирует создание Фонда IT Creative из-за нехватки кадров.

При этом фонд будет финансироваться за счет специального сбора, который будет расти от 1% до 5% в течение 2020-2024 годов.

Правительство ожидает, что фонд заработает в 2020 году, а его наполнение будет составлять 0,5 млрд гривен и будет в дальнейшем расти.

При этом в сообщении не уточняется, что будет источником спецсбора.

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, деньги из фонда пойдут на финансирование 3 направлений - создание новых кампусов и курсов для IT-специалистов, финансирование стипендий студентов украинских высших учебных заведений и на гранты для молодых ученых.

Отмечается, что созданием Фонда и разработкой его модели работает Офис эффективного регулирования (BRDO) вместе с заинтересованными сторонами.

Кроме этого, согласно сообщению, уже разработан законопроект, который в ближайшее время представят на рассмотрение Верховной Раде.

Как сообщали Українські Новини, новое правительство начнет проведение налоговой реформы весной 2020 года. А обновленная налоговая система вступит в силу уже с 1 января 2021 года.

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