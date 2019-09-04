Правительство Гончарука вводит новый налог: "Специальный сбор от 1% до 5%" для подготовки IT-специалистов

Кабинет Министров инициирует создание фонда IT Creative для подготовки IT-специалистов за счет специального сбора, который будет расти от 1% в 2020 году до 5% в 2024 году.\r\nОб этом говорится в сообщении на сайте правительства, передают Українські Новини.\r\nСогласно сообщению, правительство инициирует создание Фонда IT Creative из-за нехватки кадров.\r\nПри этом фонд будет финансироваться за счет специального сбора, который будет расти от 1% до 5% в течение 2020-2024 годов.\r\nПравительство ожидает, что фонд заработает в 2020 году, а его наполнение будет составлять 0,5 млрд гривен и будет в дальнейшем расти.\r\nПри этом в сообщении не уточняется, что будет источником спецсбора.\r\nПо словам премьер-министра Алексея Гончарука, деньги из фонда пойдут на финансирование 3 направлений - создание новых кампусов и курсов для IT-специалистов, финансирование стипендий студентов украинских высших учебных заведений и на гранты для молодых ученых.\r\nОтмечается, что созданием Фонда и разработкой его модели работает Офис эффективного регулирования (BRDO) вместе с заинтересованными сторонами.\r\nКроме этого, согласно сообщению, уже разработан законопроект, который в ближайшее время представят на рассмотрение Верховной Раде.\r\nКак сообщали Українські Новини, новое правительство начнет проведение налоговой реформы весной 2020 года. А обновленная налоговая система вступит в силу уже с 1 января 2021 года.