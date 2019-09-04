Кабмин одобрил увольнение Кличко с должности главы КГГА

Кабинет Министров одобрил представление Президента Владимира Зеленского на увольнение с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталия Кличко.

Об этом сказал на брифинге по итогам заседания правительства премьер-министр Алексей Гончарук, передают Українські Новини.

"Мы обратились с представлением в Офис Президента об увольнении господина Кличко с должности, которую он сейчас занимает", - сказал он.

При этом председатель КГГА назначается и увольняется Президентом.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский просит Кабмин внести ему представление на увольнение с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталия Кличко.

В свою очередь Кличко заявил, что в случае увольнения его с должности главы КГГА он будет отстаивать свои права в судебном порядке.

Также Кличко отказался инициировать досрочные выборы мэра Киева.

В конце июля Гройсман сказал, что Кабмин рассмотрит представление на увольнение Кличко на ближейшем заседании, однако ушел в отпуск на 2 недели и все это время Кабмин не проводил заседания.