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04 сентября 2019, среда, 15:35 220 Обновляется
Кабмин 2019-09-04T15:35:30+03:00
Українські Новини
Кабмин одобрил увольнение Кличко с должности главы КГГА

Кабмин одобрил увольнение Кличко с должности главы КГГА

Виталий Кличко. Фото: kiev.klichko.оrg
Виталий Кличко. Фото: kiev.klichko.оrg

Кабинет Министров одобрил представление Президента Владимира Зеленского на увольнение с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталия Кличко.

Об этом сказал на брифинге по итогам заседания правительства премьер-министр Алексей Гончарук, передают Українські Новини.

"Мы обратились с представлением в Офис Президента об увольнении господина Кличко с должности, которую он сейчас занимает", - сказал он.

При этом председатель КГГА назначается и увольняется Президентом.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский просит Кабмин внести ему представление на увольнение с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталия Кличко.

В свою очередь Кличко заявил, что в случае увольнения его с должности главы КГГА он будет отстаивать свои права в судебном порядке.

Также Кличко отказался инициировать досрочные выборы мэра Киева.

В конце июля Гройсман сказал, что Кабмин рассмотрит представление на увольнение Кличко на ближейшем заседании, однако ушел в отпуск на 2 недели и все это время Кабмин не проводил заседания.

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