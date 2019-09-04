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04 сентября 2019, среда, 11:35 1007 Документ
Политика 2019-09-04T11:51:31+03:00
Українські Новини
Больше, чем у Зеленского: Богдану и руководству Офиса Президента начали выплачивать зарплату

Больше, чем у Зеленского: Богдану и руководству Офиса Президента начали выплачивать зарплату

Владимир Зеленский и Андрей Богдан . Фото: facebook/Андрей Богдан
Владимир Зеленский и Андрей Богдан . Фото: facebook/Андрей Богдан

Андрей Богдан и его заместители в августе начали получать зарплату в Офисе Президента - выше, чем у Владимира Зеленского.

Об этом говорится в ответе Государственного управления делами на запрос Українських Новин.

"Заработную плату Президенту Украины Зеленскому В. А. в августе 2019 года начислено в размере должностного оклада – 28 000 гривен. Других составляющих зарплаты (надбавок, премий и т.п.) Президенту не установлено", - сказано в нем.

При этом из начисленной зарплаты было выплачено 5 460 гривен налогов и сборов, поэтому получил Зеленский за август 22 540 гривен зарплаты.

Зарплата Богдана за август составила 39 874 гривны.

"Должностной оклад - 16 919 гривен, надбавка за выслугу лет - 4 568 гривен, надбавка за работу в условиях режимных ограничений - 2 743 гривны, надбавка за интенсивность труда - 8 743 гривны и другие выплаты (за период служебных командировок, премия, индексация денежных доходов) - 6 901 гривна", - сказано в ответе.

Из заместителей руководителя Офиса выше всего зарплата за август была у Руслана Рябошапки – 37 644 гривны.

Замруководители Офиса Алексей Гончарук и Юрий Костюк также получили в августе зарплату выше, чем у Зеленского -  32 399 и 31 724 гривны соответственно.

Самые низки зарплаты из руководства Офиса в августе были у замруководителя Кирилла Тимошенко - 26 407 гривен и у первого зама Сергея Трофимова - 25 716 гривен.

В то же время Госуправление делами не ответило, получал ли зарплату в агусте замруководителя Офиса Вадим Пристайко.

Всего по состоянию на сентябрь ГУД начисляет зарплату 379 работникам Офиса (Администрации) Президента.

Ранее Госуправление сообщало, что в мае – июле Богдану и руководству Офиса Президента зарплата не начислялась.

Им также не выплачивались вознаграждения по гражданско-правовым договорам.

Богдан, Трофимов, Костюк, Рябошапка и Тимошенко были назначены в Администрацию Президента 21 мая, Пристайко - 22 мая, а Гончарук - 28 мая.

С 25 июня все они были переведены в Офис Президента.

В то же время 29 августа Верховная Рада назначила Гончарука премьер-министром, а Пристайко - министром иностранных дел, в то время как 30 августа Зеленский назначил Рябошапку генеральным прокурором.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Зеленский рассказал, о чем Богдан постоянно шепчет ему на ухо.

При этом Зеленский заявил, что уже уволил Богдана в ответ на петицию об его увольнении.

Новый премьер Гончарук ездит на модном Jaguar, хотя живет в съемной квартире.

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