Верховный суд разрешил Минобороны тайно награждать любого гражданина огнестрельным оружием

Таким образом, поставлена точка в многолетних попытках Українських Новин получить с помощью инструментария запросов на публичную информацию данные о лицах, получающих в Минобороны наградное огнестрельное оружие, в том числе – из числа гражданских лиц, не имеющих отношения к деятельности министерства. О том, что минимум четверть награждаемых относится к этой категории, признают и в самом Минобороны.

Примечательно, что право не разглашать фамилии награждаемых суд установил только в отношении Минобороны, где огнестрельное оружие вручается согласно Дисциплинарному уставу, позволяющему награждать "военнослужащих и других лиц". Применимо к другим ведомствам в судах различных инстанций использовалась другая формулировка: "государственная награда, в том числе и огнестрельным оружием - это всегда публичное выражение поощрения гражданина государством, и, поэтому информация о награжденных лицах по своей природе публична и доступ к ней не может быть ограничен". В частности, с такой формулировкой суды всех инстанций, вплоть до Высшего административного суда и Верховного суда – отказали в праве "секретить" списки награжденных министру внутренних дел Арсену Авакову.

Ранее Окружной административный суд Киева признал законным отнесение к информации с ограниченным доступом данные, кому и сколько единиц оружия было роздано приказами министра Степана Полторака, а также, сколько бюджетных средств было потрачено на эти награждения.

Как стало известно журналистам, Министр обороны Украины Степан Полторак подписывал приказы о вручении знаков отличия "Огнестрельное оружие" политикам, депутатам и судьям к их дням рождения.

Так, ко дню рождения – аккурат 22 мая - получил от Полторака в подарок "гангстерский" автомат Томпсона бывший тогда премьер-министром Арсений Яценюк. Ко дню рождения – 31 марта – получил Маузер а-ля Абдулла из "Белого солнца пустыни" секретарь СНБОУ Александр Турчинов. Среди поздравленных таким образом значится и глава Казначейства Татьяна Слюз. За день до своего дня рождения – 16 июля – обрел американский Кольт Министр юстиции Павел Петренко. А вот Министру внутренних дел Арсену Авакову такой же американский Кольт преподнесли в подарок "от Полторака" с пятидневным опозданием – лишь 8 января.

Среди приказов Полторака значатся пистолеты для одного помощника президента, одного руководителя департамента АП, а также двух обычных "главных консультантов" - из президентского протокола и из Департамента государственных наград. Вооружались с помощью Полторака и наиболее влиятельные народные депутаты. По крайней мере, уже известно о награждении пистолетами Форт, Кольт и ТТ нардепов от БПП Игоря Кононенко, Игоря Котвицкого и Сергея Куницына.

Не забыл Полторак наградить и самого себя огнестрелом GLOCK 19 gen в комплекте со 103 патронами.