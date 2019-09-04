Киевлян пытаются лишить права избирать власть города, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко убежден, что представление Кабинета министров о его увольнении с должности председателя КГГА является шагом к внедрению в столице двоевластия. Об этом пишет пресс-служба.

"Сегодня правительство одобрило представление Президенту об увольнении Виталия Кличко с должности главы КГГА. Теперь решение за главой государства. - Он должен подписать или отклонить представление Кабинета министров. То есть, правительство сделало шаг к тому, чтобы в столице таки было введено двоевластие. А по сути - прямое президентское правление, - сказал Кличко. - О намерениях урезать полномочия избранного мэра Киева Офис Президента заявлял давно. В частности, особенно ловким был его глава Андрей Богдан. Еще раз подчеркну что происходит. - Такими действиями киевлян пытаются лишить права избирать власть города. И это - неконституционно, недемократично и противоречит сути самоуправления".

По словам мэра Киева, речь идет не о Кличко лично. Речь идет об уничтожении местного самоуправления.

"И не только в Киеве. Киев - первая ласточка", - убежден Кличко.

По его словам, попытка таким образом изменить власть в столице - незаконна. Кличко напомнил, что в 2003 году Конституционный суд четко определил, что председателем КГГА может быть назначено только лицо, избранное киевским городским главой. То есть, человек, которого выбрали жители столицы.

"Аналогичная норма есть и в статье 141 Конституции Украины - о том, что мэр должен возглавлять исполнительный орган Киевсовета. Сегодня это - КГГА, - подчеркнул мэр столицы. - И, действуя таким образом, киевлян сегодня хотят лишить права избирать власть в своем городе. Ни в одной европейской стране, одном европейском городе власть не назначают. Ее выбирают люди", - отметил киевский городской глава.

Он также напомнил, что 28 августа 51 народный депутат Украины обратился в Конституционный суд, чтобы тот еще раз объяснил нормы Конституции в части осуществления местного самоуправления в столице.

"Я уже неоднократно говорил, что против меня развернута широкая кампания по дискредитации. Лживые сюжеты на одном из общенациональных каналов, надуманные производства против меня. Скажу одно: я, как избранный киевлянами мэр, буду и дальше работать и воплощать те изменения, которые мы начали в столице. Это немало проектов, сегодня в стадии реализации, и которые я обещал киевлянам воплотить. Кличко могут уволить только киевляне, которые на выборах избрали его мэром, и возложили ответственность за изменения и преобразования в столице!", - отметил Кличко