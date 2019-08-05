Советник Зеленского хочет продлить санкции против "Вконтакте" и "Одноклассников"

Внештатный советник Президента Владимира Зеленского Михаил Федоров считает, что Украина не должна снимать запрет с российских социальных сетей "Вконтакте" и "Одноклассники" в то время, как Зеленский считает, что "Вконтакте" и "Одноклассники" заблокировали неоправданно

Об этом он сообщил в интервью изданию "Liga.net", передают Українськi Новини.

"Могу сказать свое личное мнение. Я бы не рекомендовал снимать блок с "Одноклассников" и "Вконтакте", потому что не вижу в этом целесообразности. Там достаточно много контента, который негативно влияет на украинцев", - сказал он.

Федоров считает, что по истечению срока санкций они должны быть продлены против этих ресурсов.

"Я бы рекомендовал (продлить санкции). К сожалению, "Вконтакте" стало спецоперацией России против Украины. После ухода Павла Дурова это очевидно", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, советник Зеленского заявляет, что следующие президентские выборы пройдут онлайн.

Также, несмотря на санкции, сайты "Яндекс" и "Одноклассники" вошли в топ-10 по Украине в январе 2019.

Тем временем в СБУ заявили, что российские спецслужбы через соцсети вербуют в Украине антиагитаторов для вмешательства в выборы.