подписаться на рассылку
25.4 25.8
27.95 28.65
˟
05 августа 2019, понедельник, 14:45 104
Интернет и IT 2019-08-05T14:45:02+03:00
Українські Новини
Советник Зеленского хочет продлить санкции против "Вконтакте" и "Одноклассников"

Советник Зеленского хочет продлить санкции против "Вконтакте" и "Одноклассников"

Михаил Федоров. Фото: пресс-служба
Михаил Федоров. Фото: пресс-служба

Внештатный советник Президента Владимира Зеленского Михаил Федоров считает, что Украина не должна снимать запрет с российских социальных сетей "Вконтакте" и "Одноклассники" в то время, как Зеленский считает, что "Вконтакте" и "Одноклассники" заблокировали неоправданно.

Об этом он сообщил в интервью изданию "Liga.net", передают Українськi Новини.

"Могу сказать свое личное мнение. Я бы не рекомендовал снимать блок с "Одноклассников" и "Вконтакте", потому что не вижу в этом целесообразности. Там достаточно много контента, который негативно влияет на украинцев", - сказал он.

Федоров считает, что по истечению срока санкций они должны быть продлены против этих ресурсов.

"Я бы рекомендовал (продлить санкции). К сожалению, "Вконтакте" стало спецоперацией России против Украины. После ухода Павла Дурова это очевидно", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, советник Зеленского заявляет, что следующие президентские выборы пройдут онлайн.

Также, несмотря на санкции, сайты "Яндекс" и "Одноклассники" вошли в топ-10 по Украине в январе 2019.

Тем временем в СБУ заявили, что российские спецслужбы через соцсети вербуют в Украине антиагитаторов для вмешательства в выборы.

Больше новостей о: Одноклассники Вконтакте соцсети Украина-Россия Михаил Федоров Внештатный советник Зеленского

Архив
Новости
Водитель такси.
Под Киевом таксист приковал пассажира цепью и закрыл в подвале 16:18
Офис Зеленского задумался, что делать с окончанием транзитного контракта "Нефтегаза" с "Газпромом" 15:56 Документ
В Киеве откроют речной маршрут с Подола на Оболонь 15:49
Харченко из Sanofi возглавил рецептурное направление "Дарницы" 15:45
Дела Евромайдана: Люстрированный экс-гаишник требует от государства полмиллиона морального ущерба 15:32
больше новостей
Безработные с дипломом: 6 из 10 самых популярных специальностей не востребованы 20:55
Ученые записали видео одной из самых гигантских акул мира, вид которой существует 180 млн лет 08:00
Неделя встретит украинцев резким похолоданием: синоптик предупредила о внезапном возвращении жары 06:00 Карта
Стала известна вероятная причина смерти Вилли Токарева 22:04
Александр Скичко и Роман Грищук. Фото:
"Слуги народа" покидают Трускавец: условия поездки новоизбранных депутатов 21:23
больше новостей
Портнов инициирует новое уголовное дело против Порошенко за отдых на Мальдивах по подставным документам 18:21
Безработные с дипломом: 6 из 10 самых популярных специальностей не востребованы 20:55
Вера Черныш: мне не запрещают пока на русском говорить и писать, но с каждым годом в моей родной стране регуляции относительно языка становятся все жестче 21:45
Андрей Богдан. Скриншот видео
Богдан заявил, что команде Зеленского не нужны журналисты для общения с обществом 18:57
Ученые записали видео одной из самых гигантских акул мира, вид которой существует 180 млн лет 08:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok