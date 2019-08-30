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30 серпня 2019, пʼятниця, 01:16 5
Кабмін 2019-08-30T01:30:01+03:00
Українські Новини
Віце-прем'єр міністром з цифрової трансформації призначено Федорова

Віце-прем'єр міністром з цифрової трансформації призначено Федорова

Михайло Федоров. Фото: facebook.com/fedorov1991
Михайло Федоров. Фото: facebook.com/fedorov1991

Верховна рада призначила віце-прем'єр-міністром з питань цифровий трансформації колишнього радника Президента Володимира Зеленського Михайла Федорова, який раніше виступав за продовження санкцій проти "Вконтакте" і "Одноклассники".

За призначення Федорова проголосував 281 депутат при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Михайло Федоров народився 21 січня 1991 року в місті Васильків, Запорізька область, раніше він був IT-підприємцем та засновником діджитал-агентства.

Під час виборчої кампанії на посаду Президента був керівником діджитал-напряму в штабі Зеленського.

Як повідомляли Українські Новини, 29 серпня депутати Верховної Ради 9-го скликання прийняли присягу і приступили до обов'язків.

Депутати призначили прем'єр-міністром Олексія Гончарука.

Також Верховна Рада схвалила призначення генеральним прокурором Руслана Рябошапки.

Крім того, депутати обрали головою парламенту Дмитра Разумкова, першим заступником голови - Руслана Стефанчука заступником - Олену Кондратюк.

Депутати прийняли за основу законопроекту №7203 про зняття недоторканності з депутатів.

Після чого президент Володимир Зеленський залишив зал засідань Верховної Ради

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