Зеленский покинул Раду

Президент Владимир Зеленский покинул зал заседаний Верховной Рады.\r\nОб этом сообщил председатель Рады Дмитрий Разумков, передают Українськi Новини.\r\n"Давайте поблагодарим господина Президента. Спасибо вам", - сказал он.\r\nЗеленский покинул зал после принятия за основу законопроекта №7203 о снятии неприкосновенности с депутатов.\r\nПеред голосованием за документ Президент сделал замечание депутатам за споры.\r\n"Ну ведь сказали, что вы орете все", - говорил Зеленский парламентариям.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=prGU6GvFdDQ" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nКак сообщали Українські Новини, Верховная Рада назначила новый состав Кабинета Министров.\r\n6 депутатов от фракции "Слуга народа" не голосовали за новый состав Кабинета Министров Алексея Гончарука.\r\nВерховная Рада одобрила назначение генеральным прокурором Руслана Рябошапки.\r\nВ четверг Верховная Рада избрала председателем парламента Дмитрия Разумкова, первым заместителем председателя - Руслана Стефанчука, заместителем - Елену Кондратюк.\r\nФракция "Слуга народа" получила права коалиции в Раде.\r\nТакже Верховная Рада сократила количество комитетов с 27 до 23.