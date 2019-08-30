подписаться на рассылку
24.95 25.3
27.55 28.3
˟
30 августа 2019, пятница, 00:59 64
Верховная Рада и партии 2019-08-30T01:13:43+03:00
Українські Новини
Зеленский покинул Раду

Зеленский покинул Раду

Президент Владимир Зеленский покинул зал заседаний Верховной Рады.

Об этом сообщил председатель Рады Дмитрий Разумков, передают Українськi Новини.

"Давайте поблагодарим господина Президента. Спасибо вам", - сказал он.

Зеленский покинул зал после принятия за основу законопроекта №7203 о снятии неприкосновенности с депутатов.

Перед голосованием за документ Президент сделал замечание депутатам за споры.

"Ну ведь сказали, что вы орете все", - говорил Зеленский парламентариям.

Как сообщали Українські Новини, Верховная Рада назначила новый состав Кабинета Министров.

6 депутатов от фракции "Слуга народа" не голосовали за новый состав Кабинета Министров Алексея Гончарука.

Верховная Рада одобрила назначение генеральным прокурором Руслана Рябошапки.

В четверг Верховная Рада избрала председателем парламента Дмитрия Разумкова, первым заместителем председателя - Руслана Стефанчука, заместителем - Елену Кондратюк.

Фракция "Слуга народа" получила права коалиции в Раде.

Также Верховная Рада сократила количество комитетов с 27 до 23.

Больше новостей о: Слуга народа Владимир Зеленский Рада 9 созыва

Архив
Новости
Вице-премьер министром по цифровой трансформации назначен Федоров 01:16
Владимир Зеленский. Скриншот трансляции ZIK
Зеленский покинул Раду 00:59
Рада намерена отменить депутатскую неприкосновенность 00:45
Депутат Коваль пришла в Раду с сумкой Gucci, Фото: Изым Каумбаев,
"Слуга народа" пришла в Раду сумочкой Gucci за 2650 долларов 00:38
Новый министр юстиции Малюська голосовал за назначение себя на должность 00:15
больше новостей
Новый премьер Гончарук ездит на модном Jaguar, хотя живет в съемной квартире 20:13
Верховная Рада
Первый день Рады: Рябошапка назначен Генпрокурором 23:40 Обновляется
Тищенко не смог ответить на вопрос об Иловайской трагедии и обиделся на журналистку 11:13
Премьер Гончарук анонсировал увольнения неэффективных руководителей госорганов 20:03
Сюмар и Шуфрич. Скриншот телетрансляции заседания парламента
Сюмар обнималась в Раде с Шуфричем, назначение которого в комитет по свободе слова ранее назвала "плевком в глаза" 18:27
больше новостей
Американский полковник назвал главной проблемой Яворовского полигона военнослужащих, - СМИ 11:15
Сюмар и Шуфрич. Скриншот телетрансляции заседания парламента
Сюмар обнималась в Раде с Шуфричем, назначение которого в комитет по свободе слова ранее назвала "плевком в глаза" 18:27
Андрей Богдан в Верховной Раде в день торжественного заседания. Фото: УП
Фотожабы, стаканы на "галерке" и тигровые креветки в Раде: соцсети обсуждают первый день парламента 14:49
Новый премьер Гончарук ездит на модном Jaguar, хотя живет в съемной квартире 20:13
Портнов опубликовал документы, по которым Порошенко снял в банке $340 млн в последний месяц президентства 20:39 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok