Зеленский покинул Раду

Президент Владимир Зеленский покинул зал заседаний Верховной Рады.

Об этом сообщил председатель Рады Дмитрий Разумков, передают Українськi Новини.

"Давайте поблагодарим господина Президента. Спасибо вам", - сказал он.

Зеленский покинул зал после принятия за основу законопроекта №7203 о снятии неприкосновенности с депутатов.

Перед голосованием за документ Президент сделал замечание депутатам за споры.

"Ну ведь сказали, что вы орете все", - говорил Зеленский парламентариям.

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Как сообщали Українські Новини, Верховная Рада назначила новый состав Кабинета Министров.

6 депутатов от фракции "Слуга народа" не голосовали за новый состав Кабинета Министров Алексея Гончарука.

Верховная Рада одобрила назначение генеральным прокурором Руслана Рябошапки.

В четверг Верховная Рада избрала председателем парламента Дмитрия Разумкова, первым заместителем председателя - Руслана Стефанчука, заместителем - Елену Кондратюк.

Фракция "Слуга народа" получила права коалиции в Раде.

Также Верховная Рада сократила количество комитетов с 27 до 23.