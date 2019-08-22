ГБР в третий раз вызывает Порошенко на допрос 3 сентября

Госбюро расследований в третий раз вызывает бывшего президента Петра Порошенко на допрос на 3 сентября.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба ГБР.



"Допрос запланирован на 3 сентября", - сказали в ведомстве.



Время допроса не уточняется.



Как сообщали Українськi Новини, ГБР открыло уголовное производство по факту возможных незаконных действий пограничников и таможенников при оформлении поездки Порошенко на Мальдивы в январе 2018 года.



17 июля Порошенко не явился на допрос. Он улетел в Страсбург, но в списке приглашенных на выборы президента Еврокомиссии его не было.

25 июля ГБР завершило допрос Порошенко и направило еще одну повестку.



Порошенко вызывали на очередной допрос в ГБР 12 августа.

Кроме того, адвокат отрицает наличие в ГБР уголовных дел против Порошенко.



Также Портнов заявил, все имущество экс-президента Петра Порошенко и экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой может быть конфисковано в рамках нового уголовного производства, которое открыло ГБР.



Тем временем суд обязал НАБУ открыть дело против Климкина и Порошенко.

