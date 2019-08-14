"Слуге народа" никто не предлагал формировать коалицию

Партия "Слуга народа", по инициативе которой будет проведено первое заседание новой Рады 29 августа, не получала предложений по формировании коалиции Верховной Рады.

Об этом на брифинге сообщил лидер партии Дмитрий Разумков, передают Українські новини.

"Официальные предложения по парламенту по коалиции или создания такой к политической партии "Слуга народа" не поступали", - сказал он.

Как сообщали Українські новини, "Слуга народа" набрала больше 226 депутатов и сможет сама сформировать правительство.

После чего "слуги народа" прошли едельное обучение в Трускавце.

В Трускавце советник Зеленского заявил депутатам "Слуги народа", что они все никто.