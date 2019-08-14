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14 августа 2019, среда, 13:45 117
Верховная Рада и партии 2019-08-14T16:00:03+03:00
Українські Новини
"Слуге народа" никто не предлагал формировать коалицию

"Слуге народа" никто не предлагал формировать коалицию

"Слуги народа". Фото:zesluganarodu/Facebook

Партия "Слуга народа", по инициативе которой будет проведено первое заседание новой Рады 29 августа, не получала предложений по формировании коалиции Верховной Рады.

Об этом на брифинге сообщил лидер партии Дмитрий Разумков, передают Українські новини.

"Официальные предложения по парламенту по коалиции или создания такой к политической партии "Слуга народа" не поступали", - сказал он.

Как сообщали Українські новини, "Слуга народа" набрала больше 226 депутатов и сможет сама сформировать правительство.

После чего "слуги народа" прошли едельное обучение в Трускавце.

В Трускавце советник Зеленского заявил депутатам "Слуги народа", что они все никто.

Ранее в "Слуге народа" заявили, что партия "Голос" - неплохой вариант для коалиции.

В свою очеред Владимир Зеленский предлагал партии "Голос" формировать коалицию со "Слугой народа" в Раде.

"Европейская солидарность" Петра Порошенко также считает "Голос" своим главным партнером в Верховной Раде. Тем временем "Голос" не собирается формировать коалицию в Раде с пророссийскими силами.

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