Порошенко пришел на крестный ход, хотя в ГБР говорил, что уедет в долгосрочный отпуск

Экс-президент Петр Порошенко прибыл в Софийский собор под конец молебна в честь дня Крещения Украины, несмотря на то, что говорил об уходе в долгосрочный отпуск. \r\nМолебен ПЦУ, созданной при участии Порошенко в декабре 2018 года, начался еще в 8 часов утра. Но бывший президент появился на нем уже под конец, передает "Страна".\r\nНа Facebook-страничке Порошенко проходит трансляция молебна с его участием. Видимо, бывший президент планирует принять участие уже в крестном ходе. \r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Труба рассказал, как Порошенко пришел к нему просить перенести свой допрос из-за долгосрочного отпуска.\r\nБывший Президент Петр Порошенко в среду приходил в Госбюро расследований, куда сотрудники бюро были намерены доставить его силой в случае неявки.\r\nРанее ГБР начало расследовать возможную причастность окружения Порошенко к вывозу из Украины экс-судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, подозреваемого в коррупции.