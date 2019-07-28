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28 июля 2019, воскресенье, 13:54 430
Политика 2019-07-28T13:55:52+03:00
Українські Новини
Порошенко пришел на крестный ход, хотя в ГБР говорил, что уедет в долгосрочный отпуск

Порошенко пришел на крестный ход, хотя в ГБР говорил, что уедет в долгосрочный отпуск

Экс-президент Петр Порошенко прибыл в Софийский собор под конец молебна в честь дня Крещения Украины, несмотря на то, что говорил об уходе в долгосрочный отпуск.  

Молебен ПЦУ, созданной при участии Порошенко в декабре 2018 года, начался еще в 8 часов утра. Но бывший президент появился на нем уже под конец, передает "Страна".

На Facebook-страничке Порошенко проходит трансляция молебна с его участием. Видимо, бывший президент планирует принять участие уже в крестном ходе. 

Как сообщали Українські Новини, Труба рассказал, как Порошенко пришел к нему просить перенести свой допрос из-за долгосрочного отпуска.

Бывший Президент Петр Порошенко в среду приходил в Госбюро расследований, куда сотрудники бюро были намерены доставить его силой в случае неявки.

Ранее ГБР начало расследовать возможную причастность окружения Порошенко к вывозу из Украины экс-судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, подозреваемого в коррупции.

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