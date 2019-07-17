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17 июля 2019, среда, 12:17 21
Силовые структуры 2019-07-17T12:17:55+03:00
Українські Новини
ГБР намерено силой доставить Порошенко на допрос в случае его неявки

ГБР намерено силой доставить Порошенко на допрос в случае его неявки

Петр Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko
Петр Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko

Госбюро расследований намерено силой доставить бывшего президента Петра Порошенко, который не явился на допрос 17 июля, в случае его неявки для проведения следственных действий.

Об этом на брифинге сообщил директор ГБР Роман Труба, передают Українськi Новини.

"Если нет (если он не будет являться), то будут применены все законные меры для его доставки в ГБР",- сказал он.

По его словам, в том числе, и возможен силовой привод.

Как сообщали Українськi Новини, Порошенко не явился на допрос.

В партии Порошенко заявили, что он не получал повестки в следственные органы. Позже Порошенко улетел в Страсбург, но в списке приглашенных на выборы президента Еврокомиссии его не было. 

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