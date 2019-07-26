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26 июля 2019, пятница, 09:58 2263
Судебная власть 2019-07-26T10:01:17+03:00
Українські Новини
Суд обязал СБУ расследовать возможный захват власти Порошенко

Суд обязал СБУ расследовать возможный захват власти Порошенко

Петр Порошенко Фото: АПУ
Петр Порошенко Фото: АПУ

Шевченковский районный суд Киева обязал Службу безопасности Украины открыть уголовное производство по факту возможного захвата власти бывшим президентом Петром Порошенко при назначении судей Верховного Суда.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

В суд поступила жалоба на бездеятельность сотрудников СБУ.

Жалоба мотивирована тем, что 11 июня заявитель (имя не указано) обратился в Главное следственное управление Службы безопасности Украины с заявлением о совершении Порошенко уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 Уголовного кодекса.

Также в заявлении указывается о совершении преступлений членами Высшей квалификационной комиссии судей Украины, которые провели конкурсы на занятие вакантных должностей судей кассационных судов в составе Верховного Суда и принимали решение об утверждении рейтингов кандидатов на занятие должностей судей кассационных судов в составе Верховного Суда в рамках конкурсов на занятие вакантных должностей судей кассационных судов в составе Верховного Суда; членами Высшего совета правосудия, которые принимали решение о внесении представлений Президенту о назначении лиц на должности судей Верховного Суда и лицами, которые назначены судьями Верховного Суда указами Порошенко от 10 ноября 2017 года, от 14 декабря 2017 года, от 30 августа 2018, от 07 мая 2019 года.

18 июля суд рассмотрел жалобу и удовлетворил ее, обязав таким образом СБУ открыть дело по указанным фактам.

Как сообщали Українськi Новини, 25 июля Государственное бюро расследований провело первый допрос Порошенко.

Тем временем полиция открыла дело из-за нападения на кортеж Порошенко.

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