Порошенко является врагом судебной власти, - Вовк

Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк считает, что бывший президент Петр Порошенко - враг судебной власти.

Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

"Да, считаю", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, во время его президентства, власть предпринимала попытки подчинить себе суды.

Он напомнил, что действующая власть, по его мнению, не имеет отношения к обыскам в суде, которые были проведены с участием НАБУ и ГПУ.

Как сообщали Українськi Новини, Окружной административный суд Киева считает обыски Национального антикоррупционного бюро и Генеральной прокуратуры в пятницу расправой над судьями за принципиальную позицию и исключительно пиар-акцией директора НАБУ Артема Сытника и начальника управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка.

Также Вовк убежден, что нынешнее руководство страны в лице президента Владимира Зеленского и его команды не имеет отношения к обыскам в суде и уголовному преследованию судей.