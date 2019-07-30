Порошенка чекають на допит у ДБР 12 серпня

Держбюро розслідувань знову викликає колишнього Президента Петра Порошенка на допит на 12 серпня після того, як Порошенко прийшов на хресний хід , хоча в ГБР казав, що поїде в довготермінову відпустку

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Викликали на 12 серпня", - сказав він.

За його словами, Порошенка чекають на допиті в 09:30.

Порядок вже йому відправлена.

Як повідомляли Українські Новини, суд зобов'язав СБУ розслідувати можливий захоплення влади Порошенко.

Тим часом Вовк заявив, що Порошенко є ворогом судової влади, а Аваков звинуватив екс-президента у брехні.

Раніше ДБР завершило допит Порошенко і направило ще одну повістку, після чого невідомі напали на кортеж Порошенко. Крім того, Державне бюро розслідувань заявляло про намір силоміць доставити колишнього президента Петра Порошенка на допит в разі його неявки для проведення слідчих дій.

17 липня Порошенко не з'явився на допит. Порошенко полетів у Страсбург, але в списку запрошених на вибори президента Єврокомісії його не було.