Порошенка чекають на допит у ДБР 12 серпня

Держбюро розслідувань знову викликає колишнього Президента Петра Порошенка на допит на 12 серпня після того, як Порошенко прийшов на хресний хід, хоча в ГБР казав, що поїде в довготермінову відпустку.\r\nПро це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.\r\n"Викликали на 12 серпня", - сказав він.\r\nЗа його словами, Порошенка чекають на допиті в 09:30.\r\nПорядок вже йому відправлена.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, суд зобов'язав СБУ розслідувати можливий захоплення влади Порошенко.\r\nТим часом Вовк заявив, що Порошенко є ворогом судової влади, а Аваков звинуватив екс-президента у брехні.\r\nРаніше ДБР завершило допит Порошенко і направило ще одну повістку, після чого невідомі напали на кортеж Порошенко. Крім того, Державне бюро розслідувань заявляло про намір силоміць доставити колишнього президента Петра Порошенка на допит в разі його неявки для проведення слідчих дій.\r\n17 липня Порошенко не з'явився на допит. Порошенко полетів у Страсбург, але в списку запрошених на вибори президента Єврокомісії його не було.