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30 июля 2019, вторник, 10:00 649
Политика 2019-07-30T10:07:41+03:00
Українські Новини
Порошенко лжет как дышет, но "кончать" его нельзя: Аваков обвинил экс-президента во вранье

Порошенко лжет как дышет, но "кончать" его нельзя: Аваков обвинил экс-президента во вранье

Арсен Аваков.
Арсен Аваков.

Министр внутренних дел Арсен Аваков отрицает, что полиция работала на выборах против бывшего президента, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенка и обвинил экс-президента во вранье.

Об этом глава МВД написал в Facebook.

"В интервью Украинской правде Порошенко бессовестно лжёт, оправдывая своё поражение на выборах тем, что против него "была работа полиции". Полиция, как и МВД в целом не работали на него, а работали на честные выборы, на Украину! Увы, для Порошенко лгать – как дышать, и поэтому он проигрывает!", - написал Аваков.

Также глава МВД утверждает, что причиной поражения Порошенко на выборах стало то, до чего он довел страну. "Люди очень захотели поверить ни ему, лжецу, а любому честному человеку. Он, Порошенко, методично душил робкие ростки надежд в 2014, он в этом виноват. Большинство позитивного в эти годы происходило не благодаря ему, а вопреки.. Можно только представить себе, чего бы можно было достичь стране, не сконцентрируйся он в борьбе за власть и деньги. ... И у нас у всех, и скептиков и умников, и романтиков и опытных – нет иного выхода, как желать успеха Зе!!. И помогать ему! От простого человека до олигарха. Это прямые жизненные интересы каждого из нас", - написал он. 

В то же время Аваков считает, что наказать экс-президента необходимо в рамках законодательного поля. 

"По беспределу его "кончать" неправильно и нельзя. Не позволить это ретивым – важно. А вот то, за что заслужил отвечать, – пусть отвечает. Не жаль", - написал Аваков.

Напомним, ранее Порошенко на вопрос журналистов "Украинской правды" о том, устраивает ли его результат парламентских выборов, на котором "Евросолидарность" заняла только четвертое место и набрала всего 8,1% голосов, ответил так: "Могу ли я сказать, что была работа против нас? Была. Была работа против нас полиции. Была работа против нас организованных групп...", - сказал Петр Порошенко.

Как сообщали Українськi Новини, 25 июля Государственное бюро расследований провело первый допрос Порошенко. в рамках дела о возможном захвате власти экс-президентом.

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