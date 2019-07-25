Неизвестные напали на кортеж Порошенко

Неизвестные напали на кортеж бывшего Президента Петра Порошенко после допроса в Государственном бюро расследований.

Об этом депутат Верховной Рады Владимир Арьев ("Блок Петра Порошенко") написал в своем микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Титушки только что напали на автомобиль Порошенко на выходе из ГБР, устроили драку с охраной и убежали в сторону площади Победы", - написал депутат.

По его словам, за преступниками побежали около 20 сотрудников полиции.

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Как сообщали Українські Новини, Государственное бюро расследований завершило допрос бывшего Президента Петра Порошенко.

Ранее директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба заявил, что пятый президент Украины Петр Порошенко пришел в ведомство с просьбой допросить его 24, а не 25 июля.

Кроме того, Госбюро расследований начало расследовать возможную причастность окружения Петра Порошенко к вывозу из Украины экс-судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, подозреваемого в коррупции.

Тем временем ГБР расследует 11 дел в отношении высших должностных лиц Украины.