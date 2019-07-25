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25 июля 2019, четверг, 17:46 224
Политика 2019-07-25T17:59:36+03:00
Українські Новини
Неизвестные напали на кортеж Порошенко

Неизвестные напали на кортеж Порошенко

Неизвестные напали на кортеж бывшего Президента Петра Порошенко после допроса в Государственном бюро расследований.

Об этом депутат Верховной Рады Владимир Арьев ("Блок Петра Порошенко") написал в своем микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Титушки только что напали на автомобиль Порошенко на выходе из ГБР, устроили драку с охраной и убежали в сторону площади Победы", - написал депутат.

По его словам, за преступниками побежали около 20 сотрудников полиции.

Как сообщали Українські Новини, Государственное бюро расследований завершило допрос бывшего Президента Петра Порошенко.

Ранее директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба заявил, что пятый президент Украины Петр Порошенко пришел в ведомство с просьбой допросить его 24, а не 25 июля. 

Кроме того, Госбюро расследований начало расследовать возможную причастность окружения Петра Порошенко к вывозу из Украины экс-судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, подозреваемого в коррупции.

Тем временем ГБР расследует 11 дел в отношении высших должностных лиц Украины.

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