Курс рубля в киевских обменниках почти не изменился в четверг

В четверг, 4 июля, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля на среду, 3 июля, упал на 1 копейку и составил 3,65 гривен за 10 рублей.\r\nКурс продажи также упал на 1 копейку и составил 4,24 гривен за 10 рублей.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nКурс российского рубля в обменниках:\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\nПокупка\r\n\r\n\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n\r\n\r\n3,65\r\n\r\n\r\n4,24\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n\r\n\r\n4,00\r\n\r\n\r\n5,00\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n\r\n\r\n2,50\r\n\r\n\r\n4,05\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, евро и доллар существенно просели в обменниках Киева и в Украине появятся монеты номиналом 5 и 10 гривен.\r\nКроме того, на межбанке гривна укрепилась ниже отметки 26 UAH\/USD, а за июнь доллар существенно упал в цене. Также Национальный банк утилизировал банкнот на 23 млрд гривен за 5 месяцев и решил вывести из обращения монеты 1,2 и 5 коп. с 25 октября. .\r\nТакже из кошельков украинцев исчезнут купюры в 1 и 2 гривны. Эксперты утверждают, что выпуск Национальным банком купюры в 1 тыс. гривен не отразится на инфляции. \r\nТем временем отчисления в бюджет от крупных налогов побили все рекорды в июне.