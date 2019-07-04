Курс рубля в киевских обменниках почти не изменился в четверг

В четверг, 4 июля, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля на среду, 3 июля, упал на 1 копейку и составил 3,65 гривен за 10 рублей.

Курс продажи также упал на 1 копейку и составил 4,24 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс российского рубля в обменниках:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,65 4,24 Максимальный 4,00 5,00 Минимальный 2,50 4,05

Как сообщали Українські Новини, евро и доллар существенно просели в обменниках Киева и в Украине появятся монеты номиналом 5 и 10 гривен.

Кроме того, на межбанке гривна укрепилась ниже отметки 26 UAH/USD, а за июнь доллар существенно упал в цене. Также Национальный банк утилизировал банкнот на 23 млрд гривен за 5 месяцев и решил вывести из обращения монеты 1,2 и 5 коп. с 25 октября. .

Также из кошельков украинцев исчезнут купюры в 1 и 2 гривны. Эксперты утверждают, что выпуск Национальным банком купюры в 1 тыс. гривен не отразится на инфляции.

Тем временем отчисления в бюджет от крупных налогов побили все рекорды в июне.