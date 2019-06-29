30 минимальных зарплат: Климкин в мае заработал больше всех министров

Министр иностранных дел Павел Климкин, которого призвали уйти в отставку после конфликта с Президентом Владимиром Зеленским, получил самую большую зарплату среди членов Кабинета Министров в мае.

Об этом свидетельствуют ответы секретариата правительства и министерств на запросы Українських Новин.

Так, зарплата Климкина за май составила 130 тыс. гривен при окладе в 5 818 гривен.

В прошлом месяце министру начислили 62 400 гривен материальной помощи на оздоровление.

На втором месте министр молодежи и спорта Игорь Жданов, получивший 118,2 тыс. гривен, на третьем - министр обороны Степан Полторак, которому выплатили 85,8 тыс. гривен.

Сумму начисленных Полтораку средств в Минобороны не указали.

Самая низкая зарплата в Кабмине за май была у министра информационной политики Юрия Стеця - 16,5 тыс. гривен, министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика - 28,3 тыс. гривен и исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун - 32,1 тыс. гривен.

Зарплата премьер-министра Владимира Гройсмана за май составила 37,5 тыс. гривен.

Агентство не получило ответ относительно зарплаты министра внутренних дел Арсена Авакова, хотя направило соответствующий запрос еще 5 июня.

Как сообщали Українськi Новини, в апреле самую большую зарплату среди членов Кабинета Министров получил министр социальной политики Андрей Рева - 122 тыс. гривен, а в марте лидером был Аваков.

Недавно Климкин купил квартиру в Киеве за 3 млн гривен.