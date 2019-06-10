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10 июня 2019, понедельник, 16:52 504
Политика 2019-06-10T17:06:57+03:00
Українські Новини
Климкин заработал в мае 130 тысяч гривен при окладе в 6 000 гривен

Климкин заработал в мае 130 тысяч гривен при окладе в 6 000 гривен

Заработная плата министра иностранных дел Павла Климкина за май составила 130 тыс. гривен, его заместителей - от 51,6 тыс. до 116,1 тыс. гривен, государственного секретаря министерства - 178,8 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства иностранных дел на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Климкину в мае, составила 129 940 гривен, из них должностной оклад - 5 818 гривен, надбавка за выслугу лет - 2 909 гривен, надбавка за работу, предусматривающую доступ к государственной тайне, - 1 164 гривны, надбавка за интенсивность труда - 5 818 гривен, отпускные - 29 249 гривен, командировочные - 15 600 гривен.

Также министру начислено 62 400 гривен материальной помощи на оздоровление.

Зарплата заместителей министра Елены Зеркаль составила 51,8 тыс. гривен, Сергея Кислицы - 56 тыс. гривен, Василия Боднаря - 51,6 тыс. гривен, Егора Божка - 116,1 тыс. гривен (в том числе материальная помощь на оздоровление - 50,1 тыс. гривен) и госсекретаря Андрея Зайца - 178,8 тыс. гривен (в том числе материальная помощь на решение социально-бытовых вопросов - 88,2 тыс. гривен).

Как сообщали Українські Новини, в интервью программе "Сніданок 1+1" из Брюсселя Зеленский сказал, что предлагал Климкину остаться министром иностранных дел.

Представитель Зеленского заявил, что президент не внесет в Раду кандидатуру на должность главы МИДа до увольнения Климкина.

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