От 12 до 120 тыс. гривен: у кого из министров самая большая зарплата

Министр социальной политики Андрей Рева получил самую большую зарплату среди членов Кабинета Министров в апреле.

Об этом свидетельствуют ответы секретариата правительства и министерств на запросы Українських Новин.

Так, зарплата Ревы за апрель составила 122 тыс. гривен, из которых больше половины суммы - помощь на решение социально-бытовых вопросов и премия.

На втором месте министр внутренних дел Арсен Аваков, получивший 86,4 тыс. гривен, на третьем - министр иностранных дел Павел Климкин, который недавно приобрел квартиру за 3 млн гривен. Ему начислили 61,4 тыс. гривен.

Самая низкая зарплата в Кабмине за апрель была у министра информационной политики Юрия Стеця - 12,1 тыс. гривен, исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун - 29,4 тыс. гривен, министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика - 33,8 тыс. гривен.

При этом министр по делам ветеранов Ирина Фриз зарплату министра не получает до сих пор.

Зарплата премьер-министра Владимира Гройсмана за апрель составила 37,5 тыс. гривен.

Как сообщали Українськi Новини, в марте лидером по зарплате в Кабмине был Аваков.