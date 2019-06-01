От 12 до 120 тыс. гривен: у кого из министров самая большая зарплата

Министр социальной политики Андрей Рева получил самую большую зарплату среди членов Кабинета Министров в апреле.\r\nОб этом свидетельствуют ответы секретариата правительства и министерств на запросы Українських Новин.\r\nТак, зарплата Ревы за апрель составила 122 тыс. гривен, из которых больше половины суммы - помощь на решение социально-бытовых вопросов и премия.\r\nНа втором месте министр внутренних дел Арсен Аваков, получивший 86,4 тыс. гривен, на третьем - министр иностранных дел Павел Климкин, который недавно приобрел квартиру за 3 млн гривен. Ему начислили 61,4 тыс. гривен.\r\nСамая низкая зарплата в Кабмине за апрель была у министра информационной политики Юрия Стеця - 12,1 тыс. гривен, исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун - 29,4 тыс. гривен, министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика - 33,8 тыс. гривен.\r\nПри этом министр по делам ветеранов Ирина Фриз зарплату министра не получает до сих пор.\r\nЗарплата премьер-министра Владимира Гройсмана за апрель составила 37,5 тыс. гривен.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в марте лидером по зарплате в Кабмине был Аваков.