Жданов заработал в 11 раз больше оклада, получив матпомощь почти на 80 тыс. гривен

Заработная плата министра молодежи и спорта Игоря Жданова за май составила 118,2 тыс. гривен, его заместителей - от 28 тыс. до 61,6 тыс. гривен, государственного секретаря министерства - 70,4 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства молодежи и спорта на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Жданову в мае, составила 118 241 гривну, из них должностной оклад составил 10 182 гривны, надбавка за выслугу лет - 3 055 гривен, доплата за работу в условиях ограничений - 2036 гривен, надбавка за интенсивность труда - 10 182 гривны, отпускные - 12 612 гривен, материальная помощь на оздоровление - 39 866 гривен, социальная материальная помощь - 39 866 гривен, индексация - 443 гривны.

Зарплата первого заместителя министра молодежи и спорта Игоря Гоцула составила 61,6 тыс. гривен, заместителей Николая Даневича - 35,2 тыс. гривен, Ярослава Войтовича - 28 тыс. гривен, Александра Яремы - 28,4 тыс. гривен, Николая Мовчана - 34,8 тыс. гривен и госсекретаря Олега Немчинова - 70,4 тыс. гривен.

Как сообщали Українськi Новини, министр молодежи и спорта в апреле утроил свой оклад.

Тем временем Жданов задекларировал 689 тыс. гривен доходов за 2018 год.