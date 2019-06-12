В мае Гройсман заработал 37,5 тысяч гривен

Заработная плата премьер-министра Владимира Гройсмана за май составила 37,5 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Гройсману в мае, составила 37 464 гривны, из них должностной оклад - 19 000 гривен, надбавка за выслугу лет - 7 410 гривен, надбавка за интенсивность труда - 8 550 гривен, индексация - 624 гривны, командировочные - 1 880 гривен.

Сумма удержанных налогов составила 7 306 гривен.

Фактическая сумма, полученная премьером, составила 30 159 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, премьер-министр Владимир Гройсман, министр образования и науки Лилия Гриневич, исполняющая обязанности министра информационной политики Эмине Джапарова, министр Кабинета Министров Александр Саенко и министр культуры Евгений Нищук возглавили список "Украинской стратегии" Гройсмана на внеочередных выборах Верховной Рады.

20 мая Владимир Гройсман объявил о своем решении подать в отставку.

После чего Верховная Рада отказалась отправить Гройсмана в отставку.