30 мінімальних зарплат: Клімкін в травні заробив більше всіх міністрів

Міністр закордонних справ Павло Клімкін, якого закликали піти у відставку після конфлікту з Президентом Володимиром Зеленським, отримав найбільшу зарплату серед членів Кабінету Міністрів у травні.\r\nПро це свідчать відповіді секретаріату уряду і міністерств на запити Українських Новин.\r\nТак, зарплата Клімкіна за травень становила 130 тис. гривень при окладі в 5 818 гривень.\r\nМинулого місяця міністру нарахували 62 400 гривень матеріальної допомоги на оздоровлення.\r\n\r\nНа другому місці міністр молоді та спорту Ігор Жданов, який отримав 118,2 тис. гривень, на третьому - міністр оборони Степан Полторак, якому виплатили 85,8 тис. гривень.\r\nСуму нарахованих Полтораку коштів у Міноборони не вказали.\r\nНайнижча зарплата в Кабміні за травень була у міністра інформаційної політики Юрія Стеця - 16,5 тис. гривень, міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика - 28,3 тис. гривень та виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я Уляни Супрун - 32,1 тис. гривень.\r\nЗарплата прем'єр-міністра Володимира Гройсмана за травень склала 37,5 тис. гривень.\r\nАгентство не отримало відповідь щодо зарплати міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, хоча направило відповідний запит ще 5 червня.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у квітні найбільшу зарплату серед членів Кабінету Міністрів отримав міністр соціальної політики Андрій Рева - 122 тис. гривень, а в березні лідером був Аваков.\r\nНещодавно Клімкін купив квартиру в Києві за 3 млн гривень.