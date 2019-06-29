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29 червня 2019, субота, 08:00 12 Документ
Кабмін 2019-06-29T08:15:14+03:00
Українські Новини
30 мінімальних зарплат: Клімкін в травні заробив більше всіх міністрів

30 мінімальних зарплат: Клімкін в травні заробив більше всіх міністрів

Засідання уряду
Засідання уряду

Міністр закордонних справ Павло Клімкін, якого закликали піти у відставку після конфлікту з Президентом Володимиром Зеленським, отримав найбільшу зарплату серед членів Кабінету Міністрів у травні.

Про це свідчать відповіді секретаріату уряду і міністерств на запити Українських Новин.

Так, зарплата Клімкіна за травень становила 130 тис. гривень при окладі в 5 818 гривень.

Минулого місяця міністру нарахували 62 400 гривень матеріальної допомоги на оздоровлення.

На другому місці міністр молоді та спорту Ігор Жданов, який отримав 118,2 тис. гривень, на третьому - міністр оборони Степан Полторак, якому виплатили 85,8 тис. гривень.

Суму нарахованих Полтораку коштів у Міноборони не вказали.

Найнижча зарплата в Кабміні за травень була у міністра інформаційної політики Юрія Стеця - 16,5 тис. гривень, міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика - 28,3 тис. гривень та виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я Уляни Супрун - 32,1 тис. гривень.

Зарплата прем'єр-міністра Володимира Гройсмана за травень склала 37,5 тис. гривень.

Агентство не отримало відповідь щодо зарплати міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, хоча направило відповідний запит ще 5 червня.

Як повідомляли Українські Новини, у квітні найбільшу зарплату серед членів Кабінету Міністрів отримав міністр соціальної політики Андрій Рева - 122 тис. гривень, а в березні лідером був Аваков.

Нещодавно Клімкін купив квартиру в Києві за 3 млн гривень.

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