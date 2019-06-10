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10 июня 2019, понедельник, 21:18 641 Документ
Кабмин 2019-06-10T21:19:18+03:00
Українські Новини
Полторак получил зарплату в 5 раз больше оклада за май

Полторак получил зарплату в 5 раз больше оклада за май

Степан Полторак.
Степан Полторак.

Заработная плата министра обороны Степана Полторака за май составила 85,8 тыс. гривен, его заместителей - от 61 тыс. до 62,8 тыс. гривен, государственного секретаря министерства - 70 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства обороны на запрос Українських Новин.

Денежное обеспечение министра после удержания налогов и сборов составило 85 795 гривен.

Зарплата первого заместителя министра Ивана Руснака выплачена в размере 61 тыс. гривен, заместителей Олега Шевчука - 62,8 тыс. гривен, Анатолия Петренко - 61,2 тыс. гривен и госсекретаря Александра Дубляна - 70 тыс. гривен.

Заместителю Игорю Павловскому начислена 61,1 тыс. гривен.

Как сообщали Українські Новини, Полторак подал в отставку. В Раду внесли постановление об увольнении Луценко, Смолия, Климкина, Грицака и Полторака. Рада отказалась уволить Полторака.

Комитет Рады по национальной безопасности и обороне не рекомендовал парламенту увольнять Полторака до внесения Президентом Владимиром Зеленским кандидатуры следующего министра обороны.

Зеленский повторно предложит уволить Полторака, Климкина, Грицака и Луценко.

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