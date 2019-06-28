Гройсман поддержал уход Климкина в отставку на несколько месяцев

Премьер-министр Владимир Гройсман выступил за уход министра иностранных дел Павла Климкина в отпуск и назначение исполняющего обязанности министра по представлению Президента Владимира Зеленского.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "1+1", передают Українськi Новини.

"Пускай обратится к министру иностранных дел Павлу Климкину, предложит ему идти в отставку на несколько месяцев, а я ему подпишу (заявление об отставке - ред.). Я готов использовать свои полномочия как премьер-министр и внести любую кандидатуру на позицию первого заместителя министра иностранных дел, который будет исполнять обязанности, но пускай эту кандидатуру предложит Президент. Мне все равно, кто будет назначен, мне важно что он будет делать", - сказал Гройсман.

Премьер отметил, что во время, когда Верховная Рада отказывается назначить кандидатуру министра, это может быть альтернативным решением.

Как сообщали Українськi Новини, в пятницу Зеленский заявил, что возмущен тем, что Министерство иностранных дел без его ведома ответило на ноту России относительно выполнения решения Международного трибунала по морскому праву об освобождении 24 захваченных в плен украинских моряков и кораблей.

Климкин попросил депутатов уволить его с должности главы МИД. Ранее Зеленский предлагал министру иностранных дел Павлу Климкину остаться в должности министра иностранных дел.

6 июня Рада отказалась уволить министра иностранных дел Павла Климкина.