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29 мая 2019, среда, 10:54 3915
Кабмин 2019-05-29T10:57:02+03:00
Українські Новини
Перед отставкой Климкин купил квартиру за 3 млн гривен

Перед отставкой Климкин купил квартиру за 3 млн гривен

Павел Климкин
Павел Климкин

Министр иностранных дел Павел Климкин, который накануне решил подать в отставку, задекларировал покупку квартиры в Киеве за 3 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении о существенных изменениях в имущественном состоянии, передают Українськi Новини.

Так, 16 мая Климкин получил право собственности на квартиру в Киеве площадью 108,3 кв.м. за 3 028 916 гривен.

Кроме того, министр купил паркоместо за 131 647 гривен.

Продавцом недвижимости указан Алексей Булгаков.

Как сообщали Українськi Новини, Климкин задекларировал 780 443 гривны доходов, а его жена Марина Михайленко - дачу в Козине Киевской области за 2018 год.

17 мая министр решил подать в отставку. Он планирует баллотироваться в Верховную Раду.

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