Перед отставкой Климкин купил квартиру за 3 млн гривен

Министр иностранных дел Павел Климкин, который накануне решил подать в отставку, задекларировал покупку квартиры в Киеве за 3 млн гривен.\r\nОб этом говорится в сообщении о существенных изменениях в имущественном состоянии, передают Українськi Новини.\r\nТак, 16 мая Климкин получил право собственности на квартиру в Киеве площадью 108,3 кв.м. за 3 028 916 гривен.\r\nКроме того, министр купил паркоместо за 131 647 гривен.\r\nПродавцом недвижимости указан Алексей Булгаков.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Климкин задекларировал 780 443 гривны доходов, а его жена Марина Михайленко - дачу в Козине Киевской области за 2018 год.\r\n17 мая министр решил подать в отставку. Он планирует баллотироваться в Верховную Раду.