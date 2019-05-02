В Кабмине рассказали, у кого из министров самая большая зарплата

Министр внутренних дел Арсен Аваков за счет премий и надбавок получил самую большую зарплату среди членов Кабинета Министров в марте.\r\nОб этом свидетельствуют ответы секретариата правительства и министерств на запросы Українських Новин.\r\nТак, зарплата Авакова за март составила 119,2 тыс. гривен.\r\nНа втором месте министр обороны Степан Полторак, который после удержания налогов и сборов получил 81 тыс. гривен, на третьем - министр финансов Оксана Маркарова (начислено 59,9 тыс. гривен).\r\nСамая низкая зарплата в Кабмине за март была у исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун (26,3 тыс. гривен), министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика (31 тыс. гривен) и премьер-министра Владимира Гройсмана - 37 тыс. гривен.\r\nМинистр информационной политики Юрий Стець не получал заплату за март вообще, поскольку находился в отпуске. \r\nКак сообщали Українськi Новини, в январе Полтораку выплатили самую большую зарплату в Кабмине.