В Кабмине рассказали, у кого из министров самая большая зарплата

Министр внутренних дел Арсен Аваков за счет премий и надбавок получил самую большую зарплату среди членов Кабинета Министров в марте.

Об этом свидетельствуют ответы секретариата правительства и министерств на запросы Українських Новин.

Так, зарплата Авакова за март составила 119,2 тыс. гривен.

На втором месте министр обороны Степан Полторак, который после удержания налогов и сборов получил 81 тыс. гривен, на третьем - министр финансов Оксана Маркарова (начислено 59,9 тыс. гривен).

Самая низкая зарплата в Кабмине за март была у исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун (26,3 тыс. гривен), министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика (31 тыс. гривен) и премьер-министра Владимира Гройсмана - 37 тыс. гривен.

Министр информационной политики Юрий Стець не получал заплату за март вообще, поскольку находился в отпуске.

Как сообщали Українськi Новини, в январе Полтораку выплатили самую большую зарплату в Кабмине.