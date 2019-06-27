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27 июня 2019, четверг, 16:57 449
Президент 2019-06-27T17:30:12+03:00
Українські Новини
Зеленский возмутился, что МИД без его ведома ответил на ноту о возвращении украинских моряков

Зеленский возмутился, что МИД без его ведома ответил на ноту о возвращении украинских моряков

Владимир Зеленский. Фото: rbc
Владимир Зеленский. Фото: rbc

Президент Владимир Зеленский  возмущен тем, что Министерство иностранных дел без его ведома ответило на ноту России относительно выполнения решения Международного трибунала по морскому праву об освобождении 24 захваченных в плен украинских моряков и кораблей.

Об этом он сообщил на брифинге, передают Українські Новини.

"Я, как Президент Украины, узнаю информацию о наших международных шагах из интернета... Я говорю о полученной от РФ ноте о возвращении наших моряков и об ответной ноте, которую отправил МИД", - сказал он.

Зеленский добавил, что министр иностранных дел Павел Климкин "не считает нужным" обсуждать такие вопросы с ним.

"Я не понимаю, кому, не посоветовавшись со мной, министр делает утверждения от имени государства, когда это компетенция Президента. Я несу личную оветственность за внешнюю политику Украины", - сказал он.

По его словам, действия МИДа могут поставить под угрозу возвращение моряков.

Зеленский призвал МИД публично объяснить свои действия.

Он также возмутился бездеятельностью парламента по кадровым вопросам, в том числе об увольнении Климкина, который публично подтвердил желание уйти в отставку.

Как утверждает на своей странице в соцсети Facebook спикер российского МИДа Мария Захарова, МИД  Украины отказался от освобождения украинских моряков по предложенной Москвой процедуре.

После заявления Путина, что освобождение пленных моряков рассмотрит вместе с освобождением заключенных в Украине россиян, Министерство иностранных дел выразило протест России в связи невыполнением решения Международного трибунала по морскому праву об освобождении 24 захваченных в плен украинских моряков и кораблей.

25 мая Международный трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить 3 украинских военно-морских корабля 24 членов их экипажей. В России не собираются выполнять требование трибунала об освобождении украинских моряков.

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