Зеленский возмутился, что МИД без его ведома ответил на ноту о возвращении украинских моряков

Президент Владимир Зеленский возмущен тем, что Министерство иностранных дел без его ведома ответило на ноту России относительно выполнения решения Международного трибунала по морскому праву об освобождении 24 захваченных в плен украинских моряков и кораблей.\r\nОб этом он сообщил на брифинге, передают Українські Новини.\r\n"Я, как Президент Украины, узнаю информацию о наших международных шагах из интернета... Я говорю о полученной от РФ ноте о возвращении наших моряков и об ответной ноте, которую отправил МИД", - сказал он.\r\nЗеленский добавил, что министр иностранных дел Павел Климкин "не считает нужным" обсуждать такие вопросы с ним.\r\n"Я не понимаю, кому, не посоветовавшись со мной, министр делает утверждения от имени государства, когда это компетенция Президента. Я несу личную оветственность за внешнюю политику Украины", - сказал он.\r\nПо его словам, действия МИДа могут поставить под угрозу возвращение моряков.\r\nЗеленский призвал МИД публично объяснить свои действия.\r\nОн также возмутился бездеятельностью парламента по кадровым вопросам, в том числе об увольнении Климкина, который публично подтвердил желание уйти в отставку.\r\nКак утверждает на своей странице в соцсети Facebook спикер российского МИДа Мария Захарова, МИД Украины отказался от освобождения украинских моряков по предложенной Москвой процедуре.\r\n\r\nПосле заявления Путина, что освобождение пленных моряков рассмотрит вместе с освобождением заключенных в Украине россиян, Министерство иностранных дел выразило протест России в связи невыполнением решения Международного трибунала по морскому праву об освобождении 24 захваченных в плен украинских моряков и кораблей.\r\n25 мая Международный трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить 3 украинских военно-морских корабля 24 членов их экипажей. В России не собираются выполнять требование трибунала об освобождении украинских моряков.