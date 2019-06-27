Зеленский возмутился, что МИД без его ведома ответил на ноту о возвращении украинских моряков

Президент Владимир Зеленский возмущен тем, что Министерство иностранных дел без его ведома ответило на ноту России относительно выполнения решения Международного трибунала по морскому праву об освобождении 24 захваченных в плен украинских моряков и кораблей.

Об этом он сообщил на брифинге, передают Українські Новини.

"Я, как Президент Украины, узнаю информацию о наших международных шагах из интернета... Я говорю о полученной от РФ ноте о возвращении наших моряков и об ответной ноте, которую отправил МИД", - сказал он.

Зеленский добавил, что министр иностранных дел Павел Климкин "не считает нужным" обсуждать такие вопросы с ним.

"Я не понимаю, кому, не посоветовавшись со мной, министр делает утверждения от имени государства, когда это компетенция Президента. Я несу личную оветственность за внешнюю политику Украины", - сказал он.

По его словам, действия МИДа могут поставить под угрозу возвращение моряков.

Зеленский призвал МИД публично объяснить свои действия.

Он также возмутился бездеятельностью парламента по кадровым вопросам, в том числе об увольнении Климкина, который публично подтвердил желание уйти в отставку.

Как утверждает на своей странице в соцсети Facebook спикер российского МИДа Мария Захарова, МИД Украины отказался от освобождения украинских моряков по предложенной Москвой процедуре.

После заявления Путина, что освобождение пленных моряков рассмотрит вместе с освобождением заключенных в Украине россиян, Министерство иностранных дел выразило протест России в связи невыполнением решения Международного трибунала по морскому праву об освобождении 24 захваченных в плен украинских моряков и кораблей.

25 мая Международный трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить 3 украинских военно-морских корабля 24 членов их экипажей. В России не собираются выполнять требование трибунала об освобождении украинских моряков.