Российский рубль подешевел в обменниках Киева

Перед длинными выходными, 27 июня, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля на среду, 26 июня, понизился на 4 копейки и составил 3,64 гривен за 10 рублей.\r\nКурс продажи повысился на 3 копейки и составил 4,24 гривен за 10 рублей.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n3,64\r\n4,24\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n4,05\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n2,50\r\n4,09\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, с 25 октября Национальный банк Украины решил ввести банкноту 1 000 гривен и вывести из обращения монеты 1,2 и 5 копеек с октября. Эксперты в свою очередь уверяют, что выпуск новой банкноты в тысячу гривен не повлияет на уровень инфляции.\r\nКроме того, в Украине появятся новые монеты номиналом 5 и 10 гривен.\r\nТем временем Нацбанк решил упростить получение банковских услуг с использованием ID-карты.\r\nТакже в НБУ рассказали, сколько банки заработали в мае.\r\nВ четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с курсом 26 июня на 0,92 коп. до 26,3006 UAH\/USD, курс покупки - на 4,55 коп. до 25,9834 UAH\/USD.\r\n