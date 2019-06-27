подписаться на рассылку
25.9 26.25
29.1 29.85
˟
27 июня 2019, четверг, 11:04 107
Финансы 2019-06-27T11:10:43+03:00
Українські Новини
Российский рубль подешевел в обменниках Киева

Российский рубль подешевел в обменниках Киева

Перед длинными выходными, 27 июня, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля на среду, 26 июня, понизился на 4 копейки и составил 3,64 гривен за 10 рублей.

Курс продажи повысился на 3 копейки и составил 4,24 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курсы наличной иностранной валюты:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,64 4,24
Максимальный 4,05 5,00
Минимальный 2,50 4,09

Как сообщали Українські Новини, с 25 октября Национальный банк Украины решил ввести банкноту 1 000 гривен и вывести из обращения монеты 1,2 и 5 копеек с октября. Эксперты в свою очередь уверяют, что выпуск новой банкноты в тысячу гривен не повлияет на уровень инфляции.

Кроме того, в Украине появятся новые монеты номиналом 5 и 10 гривен.

Тем временем Нацбанк решил упростить получение банковских услуг с использованием ID-карты.

Также в НБУ рассказали, сколько банки заработали в мае.

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с курсом 26 июня на 0,92 коп. до 26,3006 UAH/USD, курс покупки - на 4,55 коп. до 25,9834 UAH/USD.

 

Больше новостей о: Курс валют курс рубля руб грн курс рубля в Киеве курс рубля в Украине

Архив
Новости
На Киевщине сожжено 3 автобуса, которые бесплатно перевозили льготников 11:48
Киевстар увеличил территорию покрытия 4G еще в трех областях Украины 11:41 Пресс-релиз
Украинцы хотят видят премьером Бойко, Тимошенко или Гройсмана, - соцопрос 11:34
Артем Семенихин. Фото: facebook.com/artem.semenihin
В Конотопе избили кандидата в депутаты и бывшего мэра Семенихина 11:34
По всей территории Украины объявили чрезвычайную пожароопасность 11:08
больше новостей
У экс-советника Порошенко Бирюкова проводят обыски 12:29
В Украину идет холодный фронт с грозами: синоптик дала прогноз до конца недели 06:00 Карта
В Украину идет циклон Otto из Прибалтики: синоптик предупредила о сложной и контрастной погоде 06:00 Карта
Вместо Джемилева главой Нацсовета по антикоррупционной политике стал Рябошапка 12:20
Виталий Кличко. Фото: пресс-служба мэра
Кличко показал, как обустраивают пляж на Троещине 18:25
больше новостей
У экс-советника Порошенко Бирюкова проводят обыски 12:29
Игорь Гужва
Суд отменил розыск главреда "Страны" Гужвы 07:00 Документ
Кипрская церковь начала сбор подписей в Европе в защиту прав верующих УПЦ 14:27
В Украину идет циклон Otto из Прибалтики: синоптик предупредила о сложной и контрастной погоде 06:00 Карта
Купюра 1000 гривен. Фото: НБУ
Доходы и цены выросли: В Украине появится банкнота 1 000 гривен 12:50
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok