Российский рубль подешевел в обменниках Киева

Перед длинными выходными, 27 июня, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля на среду, 26 июня, понизился на 4 копейки и составил 3,64 гривен за 10 рублей.

Курс продажи повысился на 3 копейки и составил 4,24 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курсы наличной иностранной валюты:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,64 4,24 Максимальный 4,05 5,00 Минимальный 2,50 4,09

Как сообщали Українські Новини, с 25 октября Национальный банк Украины решил ввести банкноту 1 000 гривен и вывести из обращения монеты 1,2 и 5 копеек с октября. Эксперты в свою очередь уверяют, что выпуск новой банкноты в тысячу гривен не повлияет на уровень инфляции.

Кроме того, в Украине появятся новые монеты номиналом 5 и 10 гривен.

Тем временем Нацбанк решил упростить получение банковских услуг с использованием ID-карты.

Также в НБУ рассказали, сколько банки заработали в мае.

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с курсом 26 июня на 0,92 коп. до 26,3006 UAH/USD, курс покупки - на 4,55 коп. до 25,9834 UAH/USD.