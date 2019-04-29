Российский телеканал запускает шоу с Зеленским-фокусником

Российский телеканал НТВ заявил о запуске шоу с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

Программа называется "Магия", она была записана ещё в 2011 году. Вместе с Зеленским телешоу ведёт Татьяна Лазарева, пишет "Радио Свобода".

"Недавно избранный президент Владимир Зеленский всегда знал толк в фокусах", – говорится в анонсе новой программы НТВ.

Как отмечает "Коммерсантъ", созданием шоу занималась компания "ВайТ Медиа" для телеканала "Россия 1". В эфире НТВ программа выйдет 3 мая.

https://www.youtube.com/watch?v=H6gV4XnESW8" frameborder="0" allowfullscreen>

Как сообщали Українські Новини, Владимир Зеленский улетел с детьми на выходные в Турцию на детский фестиваль, пообещав вернуться через два дня. Позже турецкие СМИ показали, как Зеленский отдыхает в Бодруме.

Тем временем ООН ждет от Зеленского конструктивного диалога с Россией.

Также Зеленский ответил на заявление Путина, о том, что "Зеленский не Бог, чтобы он пред ним представал".

Путин допускает введение упрощенной процедуры выдачи российских паспортов всем гражданам Украины, а не только жителям оккупированных территорий Донбасса и заявил, что получившие гражданство России жители ОРДЛО могут получать российскую пенсию.

Также Путин пригрозил, что Украина останется без газа, если Россия прекратит транзит.