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26 апреля 2019, пятница, 08:00 509
Внешняя политика 2019-04-26T08:00:07+03:00
Українські Новини
ООН рассчитывает, что Зеленский будет вести конструктивный диалог с Россией

ООН рассчитывает, что Зеленский будет вести конструктивный диалог с Россией

ООН. Фото: cbsnews.com
ООН. Фото: cbsnews.com

Организация Объединенных Наций (ООН) рассчитывает на активизацию победившим на выборах Президента Украины Владимиром Зеленским усилий по выполнению достигнутых в Минске (Беларусь) договоренностей и конструктивного диалога с Россией.

Об этом сообщила заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло на заседании Совета безопасности, передают Українськi Новини.

"К сожалению, прогресс (в выполнении "минских договоренностей") буксует. После президентских выборов в Украине усилия по реализации соглашений необходимо продолжать и активизировать. Мы призываем к этому и ожидаем, что в соответствии с "минскими договоренностями" все будут действовать соответствующим образом и делать все возможное, чтобы оживить дипломатические усилия в этом направлении. Все стороны ответственны за то, чтобы продемонстрировать необходимую политическую волю и предпринимать шаги, которые позволили бы уменьшить нынешнюю напряженность и восстановить конструктивный диалог", - сказала она.

ООН поздравила украинцев с проведением президентских выборов и выразила приверженность продолжению работы с украинскими властями и народом, в том числе чтобы оказывать гуманитарную помощь, содействовать защите и гарантированию прав человека и проведению в стране процесса критически важных реформ.

"Сегодняшнее заседание Совета безопасности проходит в контексте указа Президента России от 24 апреля, который дает возможность некоторым жителям восточной части Украины получить гражданство РФ по упрощенной процедуре. В соответствии с этим указом решение было принято "для защиты прав человека и свободы граждан на основании универсально признанных принципов и норм международного права". Это решение приветствовалось субъектами отдельных районов Донецка и Луганска. Украинские власти решительно протестовали против этого указа как от вмешательства во внутренние дела, нарушающего суверенитет и территориальную целостность Украины и противоречащего "минским договоренностям", - сказала Дикарло.

В этом контексте она напомнила, что  ООН ожидает соблюдения сторонами "минских договоренностей" и воздержания от шагов, которые могли бы подорвать их выполнение.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский заявил, что будет перезагружать минский процесс.

Тем временем, Зеленский представит план действий по прекращению войны в ближайшее время.

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