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27 апреля 2019, суббота, 19:32 123
Политика 2019-04-27T19:32:57+03:00
Українські Новини
Путин заявил, что получившие гражданство России жители ОРДЛО могут получать российскую пенсию

Путин заявил, что получившие гражданство России жители ОРДЛО могут получать российскую пенсию

Президент России Владимир Путин считает возможным получение российской пенсии жителями оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, которые получат российское гражданство по упрощенной процедуре выдачи паспортов.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Пекине (Китай), передают Українськi Новини.

"Теперь по поводу возможности получения пенсий и у нас, и на Украине. Теоретически, это возможно. Вы знаете, какой уровень пенсий в среднем по Украине? Почти в 3 раза меньше, чем в России. Во всяком случае это то, что мы видим из открытых источников", - сказал Путин.

При этом он заявил, что украинская пенсия в пересчете составляет около 6 тыс. рублей.

Также Путин считает, что российские пенсионеры не будут воспринимать такую инициативу государства как социальную несправедливость, поскольку многие из них помнят годы Второй мировой войны и понимают людей, которые "живут под пулями и у них снаряды разрываются время от времени в огородах".

Как сообщали Українськi Новини, США назвали абсурдным указ Путина об упрощении выдачи паспортов РФ в "ЛДНР". Также специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер считает решение России об упрощении выдачи российских паспортов жителям Донбасса нарушением "минских договоренностей".

Путин удивился "негативу" из-за выдачи паспортов РФ и вспомнил про Венгрию и Польшу. Также Россия не считает нарушением "минских договоренностей"упрощение выдачи паспортов РФ на Донбассе.

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