Путин заявил, что получившие гражданство России жители ОРДЛО могут получать российскую пенсию

Президент России Владимир Путин считает возможным получение российской пенсии жителями оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, которые получат российское гражданство по упрощенной процедуре выдачи паспортов.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Пекине (Китай), передают Українськi Новини.

"Теперь по поводу возможности получения пенсий и у нас, и на Украине. Теоретически, это возможно. Вы знаете, какой уровень пенсий в среднем по Украине? Почти в 3 раза меньше, чем в России. Во всяком случае это то, что мы видим из открытых источников", - сказал Путин.

При этом он заявил, что украинская пенсия в пересчете составляет около 6 тыс. рублей.

Также Путин считает, что российские пенсионеры не будут воспринимать такую инициативу государства как социальную несправедливость, поскольку многие из них помнят годы Второй мировой войны и понимают людей, которые "живут под пулями и у них снаряды разрываются время от времени в огородах".

Как сообщали Українськi Новини, США назвали абсурдным указ Путина об упрощении выдачи паспортов РФ в "ЛДНР". Также специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер считает решение России об упрощении выдачи российских паспортов жителям Донбасса нарушением "минских договоренностей".

Путин удивился "негативу" из-за выдачи паспортов РФ и вспомнил про Венгрию и Польшу. Также Россия не считает нарушением "минских договоренностей"упрощение выдачи паспортов РФ на Донбассе.