ЦИК получил 100% данных: за Зеленского в три раза больше голосов, чем за Порошенко

73,22% (13,5 млн) избирателей проголосовали во втором туре выборов Президента 21 апреля за руководителя студии "Квартал 95" Владимира Зеленского, а 24,45% (4,5 млн) - за действующего главу государства Петра Порошенко, согласно переданным Центральной избирательной комиссии по предварительным данным со всех участков.

Об этом свидетельствуют данные информационно-аналитической системы "Выборы" в ЦИКе, передают Українськi Новини.

2,31% бюллетеней признаны недействительными.

скриншот сайта ЦИК

Зеленский победил во всех регионах, кроме Львовской области и заграничного округа.

При этом только в двух регионах (Ивано-Франковской и Тернопольской областях) он набрал менее 60%, а в семи - более 85% (Николаевская, Запорожская, Харьковская, Донецкая, Одесская, Днепропетровская, Луганская области).

скриншот сайта ЦИК

Официально результаты выборов должны быть установлены на основании оригиналов бумажных протоколов окружных избирательных комиссий о голосовании граждан на участках ЦИКом не позднее 1 мая.

Инаугурация избранного Президента должна состояться не позднее 31 мая.

Как сообщали Українськi Новини, явка избирателей во втором туре выборов Президента составила 62,09% по Украине и 61,37% всего (с учётом заграничного округа). ЦИК прогнозирует, что результаты второго тура выборов Президента будут официально объявлены после праздников.

Уже в день выборов мировые лидеры начали поздравлять Зеленского с победой. В том числе Президент США Дональд Трамп поздравил Зеленского с победой и "блестящей кампанией".

В свою очередь Порошенко признал проигрыш Зеленскому на выборах Президента, но считает, что "войну" не проиграл. В частности, Порошенко пообещал сторонникам вернуться на Банковую "через год, так через год".