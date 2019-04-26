Зеленский улетел в Турцию на выходные

Победивший на выборах Президента Украины Владимир Зеленский улетел с детьми на выходные в Турцию на детский фестиваль, пообещав вернуться через два дня.\r\nОб этом Зеленский написал на своей странице в соцсети Facebook.\r\n"Договаривались быть открытыми. Так вот. Вылетаем в Турцию. Отвожу детей на ежегодный фестиваль "Весело". А сам за 2 дня назад. За 4 месяца ... первые выходные", - написал Зеленский.\r\nТакже он пожелал всем "тепла, здоровья и нормального отдыха".\r\n \r\n\r\nКак сообщали Українські Нвовини, Зеленский уверен, что ЦИК намеренно затягивает объявление результатов выборов.\r\nТакже Зеленский поменял имя в Facebook, потому что так захотели его подписчики.