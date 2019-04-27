Зеленский ответил Путину: я не Бог, но готов встречаться в "нормандском формате"

Победитель выборов Президента Украины Владимир Зеленский ответил на многочисленные заявления президента РФ Владимира Путина о возможной встрече с ним, упрощении процедуры выдачи российских паспортов всем украинцам и том, что "Зеленским - не Бог".

Об этом Зеленский написал на своей странице в соцсети Facebook.

Так, победитель выборов посоветовал российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ, не исключая, что могут найтись те, кто до сих пор находится под влиянием пропаганды.

"Мы даже можем предоставить Владимиру Путину перечень граждан Украины, которым в ближайшее время станет очень некомфортно в стране, которую они цинично грабили, злоупотребляя высокими должностями. Пусть Россия снова решает, где больше всего ей нужны такие "профессионалы" - в Ростове или Магадане", - предложил Зеленский.

Победитель выборов отметил, что украинцы в большинстве понимают, что российский паспорт - это право быть арестованным за мирный протест, право не иметь свободных и конкурентных выборов и право вообще забыть о наличии естественных прав и свобод человека.

По словам Зеленского, Украина не откажется от своей миссии служить примером демократии для постсоветских стран и предложил политическое убежище россиянам.

"И частью этой миссии будет предоставление защиты, убежища и украинского гражданства всем, кто готов бороться за свободу. Мы будем предоставлять убежище и помощь всем - всем, кто готов сражаться бок о бок с нами нашу и вашу свободу. Мы будем предоставлять украинское гражданство представителям всех народов, страдающих от авторитарных и коррумпированных режимов. В первую очередь - россиянам, которые сегодня страдают больше всего", - заявил победитель выборов.

Также Зеленский подчеркнул, что готов к переговорам.

"Я еще раз подчеркиваю, что готов к переговорам. Я надеюсь, что на ближайшей встрече в "нормандском формате" Россия продемонстрирует готовность к деэскалации. Конкретным подтверждением этой готовности должен стать взаимный обмен нашими гражданами в формате "всех на всех". Без исключений", - написал Зеленский.

В то же время сторона Зеленского готова обсуждать новые условия сосуществования Украины и России, но с пониманием того, что настоящая нормализация произойдет только после полной деоккупации: как Донбасса, так и Крыма.

Также Зеленский ответил на заявление Путина, о том, что "Зеленский не Бог, чтобы он пред ним представал".

"Я действительно не Бог, чтобы мои желания исполнялись. Но я также помню, что всем чиновникам придет время дать честный ответ за свои поступки именно перед Ним. Никто не попадет сразу в Рай. Сначала будет Суд", - написал Зеленский.

Кроме того, он понадеялся, что в России все же больше стремятся говорить, чем стрелять.

Как сообщали Українські Новини, Путин допускает введение упрощенной процедуры выдачи российских паспортов всем гражданам Украины, а не только жителям оккупированных территорий Донбасса и заявил, что получившие гражданство России жители ОРДЛО могут получать российскую пенсию.

Также Путин пригрозил, что Украина останется без газа, если Россия прекратит транзит.