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29 квітня 2019, понеділок, 09:25 81
Зовнішня політика 2019-07-15T04:08:59+03:00
Українські Новини
Російський телеканал запускає шоу з Зеленським-фокусником

Російський телеканал запускає шоу з Зеленським-фокусником

Російський телеканал НТВ заявив про запуск шоу з обраним президентом України Володимиром Зеленським.

Програма називається "Магія", вона була записана ще в 2011 році. Разом із Зеленським телешоу веде Тетяна Лазарєва, пише "Радіо Свобода".

"Нещодавно обраний президент Володимир Зеленський завжди знав толк в фокусах", – йдеться в анонсі нової програми НТВ.

Як зазначає "Коммерсантъ", створенням шоу займалася компанія "ВайТ Медіа" для телеканалу "Росія 1". В ефірі НТВ програма вийде 3 травня.

Як повідомляли Українські Новини, Володимир Зеленський полетів з дітьми на вихідні в Туреччину на дитячий фестиваль, пообіцявши повернутися через два дні. Пізніше турецькі ЗМІ показали, як Зеленський відпочиває в Бодрумі.

Тим часом ООН чекає від Зеленського конструктивного діалогу з Росією.

Зеленський відповів на заяву Путіна, про те, що "Зеленський не Бог, щоб він перед ним поставав".

Путін допускає введення спрощеної процедури видачі російських паспортів громадянам України, а не тільки жителям окупованих територій Донбасу і заявив, що жителі ОРДЛО, які що отримали громадянство Росії, можуть отримувати російську пенсію.

Путін пригрозив, що Україна залишиться без газу, якщо Росія припинить транзит.

Більше новин про: НТВ Володимир Зеленський українсько-російські відносини Російське ТБ

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