Російський телеканал запускає шоу з Зеленським-фокусником

Російський телеканал НТВ заявив про запуск шоу з обраним президентом України Володимиром Зеленським.\r\nПрограма називається "Магія", вона була записана ще в 2011 році. Разом із Зеленським телешоу веде Тетяна Лазарєва, пише "Радіо Свобода".\r\n"Нещодавно обраний президент Володимир Зеленський завжди знав толк в фокусах", – йдеться в анонсі нової програми НТВ.\r\nЯк зазначає "Коммерсантъ", створенням шоу займалася компанія "ВайТ Медіа" для телеканалу "Росія 1". В ефірі НТВ програма вийде 3 травня.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=H6gV4XnESW8" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Володимир Зеленський полетів з дітьми на вихідні в Туреччину на дитячий фестиваль, пообіцявши повернутися через два дні. Пізніше турецькі ЗМІ показали, як Зеленський відпочиває в Бодрумі.\r\nТим часом ООН чекає від Зеленського конструктивного діалогу з Росією.\r\nЗеленський відповів на заяву Путіна, про те, що "Зеленський не Бог, щоб він перед ним поставав".\r\nПутін допускає введення спрощеної процедури видачі російських паспортів громадянам України, а не тільки жителям окупованих територій Донбасу і заявив, що жителі ОРДЛО, які що отримали громадянство Росії, можуть отримувати російську пенсію.\r\nПутін пригрозив, що Україна залишиться без газу, якщо Росія припинить транзит.